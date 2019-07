Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi locuitori ai unei comune constantene se plang ca nu mai au liniste din cauza unor familii de petrecareti care asculta muzica la maximum, ocupa strada in timpul chefurilor si isi ameninta vecinii. Oamenii s-au plans politistilor, dar spun ca nimic nu-i opreste pe indivizi.

- Un barbat a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, banuit fiind da savarșirea infracțiunii de tainurie. In autotursimul in care se afla, s-au gasit 200 litri de produs petrolier, care a fost confiscat de catre oamenii legii in vederea continuarii cercetarilor. Un barbat, in varsta…

- Doi copii s-au inecat intr-o groapa sapata pentru canalizare, la Balteni, in judetul Dambovita. Copiii au cazut in groapa plina cu apa si din primele informatii lasata neasigurata si neacoperita. La fata locului intervin trei ambulante si elicopterul SMURD. Unul dintre copii a fost gasit si scos pe…

- La data de 24 aprilie, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Cluj au derulat activitați la Clubul Pensionarilor Manastur si la Centrul de zi pentru varstnici numarul 2, in colaborare cu Directia de Asistenta Sociala Medicala Cluj-Napoca. Discutiile au vizat prevenirea…

- In premiera, polițiștii buzoieni au organizat un concurs de incondeiat oua la care au invitat sa participe zece copii cu varste intre 6 și 11 ani din cadrul unui complex comunitar de servicii din municipiul Buzau, mai exact de la Centrul de urgența nr. 3. In aceasta misiune dificila, fiecare copil a…

- Centrul de ingrijire de zi pentru copiii provenind din familiile aflate in dificultate functioneaza in subordinea Consiliului Local al orasului Videle de la data de 01.06.2005. Centrul de ingrijire de zi Videle ofera servicii adecvate familiilor in situatie de risc de abandon al copilului, sprijinind…

- Anunțul a fost facut de casa de licitații Goldin Auctions, iar reprezentanții acesteia au menționat ca procesul se va desfașura online, pana pe 11 mai. Semnatura a fost acordata dupa un discurs susținut in orașul american Fort Worth, in dimineața zilei de 22 noiembrie 1963. Dupa ce a acordat…

- Agenții locali in civil trimiși de primarul Nicolae Robu sa-i prinda pe cei care arunca gunoaie pe jos in centrul Timișoarei stau cu ochii și pe bicicliști sau pe cei care se plimba cu rolele ori alte mijloace de locomoție interzise in centrul orașului. „Odata cu incalzirea vremii au aparut…