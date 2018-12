Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani de activitate cu weekdenduri pline in concerte, Smiley și-a facut obiceiul ca macar lunea sa stea in casa, pentru a se reface. Atunci cand ești un artist cu nume, iar ofertele curg, weekendurile se transforma tot timpul in ore de munca. In aceasta situație se afla și Smiley. De ani buni, artistul…

- O expozitie inedita cu imagini ale unor femei diagnosticate cu cancer si aflate in timpul tratamentului de chimioterapie va fi deschisa la Oradea, fotografiile fiind realizate de Remus Toderici, care a urmarit sa demonstreze ca pacientii oncologici pot fi frumosi si optimisti, iar boala nu trebuie sa…

- Liderul WTA, Simona Halep, a declarat, sambata, intr o conferinta de presa la Singapore, ca va avea nevoie de o pauza de trei patru sapramani, dar a subliniat ca nu se pune problema unei operatii din cauza herniei de disc de care sufera, scrie Observator TV. Dupa ce voi ajunge acasa voi incepe tratamentul,…

- Simona Halep, singura jucatoare in activitate care s-a calificat de cinci ori la rand la Turneul Campioanelor, a declarat ca i-a fost dificil sa ia decizia de a nu juca la Singapore. Halep va fi inlocuita la Turneul Campioanelor de olandeza Kiki Bertens, locul 10...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care va incheia pentru al doilea an consecutiv in postura de lider al clasamentului WTA, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Moscova ca a venit la Kremlin Cup pentru a se testa sa vada daca e capabila sa joace la Turneul Campioanelor…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) nu va beneficia de sfaturile lui Darren Cahill la turneul WTA de la Moscova, ultimul inaintea Turneului Campioanelor, iar luni, 15 octombrie, a dat o declaratie prin care s-a pus pe aceeasi lungime de unda cu antrenorul de la Antipozi.In pauza dintre sezoane,…

- Liderul WTA, Simona Halep, s-a aratat destul de retinuta, intr-o declaratie pentru USA Today, referitoare la sansele de a intra pe teren la turneul din Singapore, care urmeaza infruntarii pentru Kremlin Cup. Tenismena romana a spus ca a avut doar 3-4 zile la dispozitie pentru a se pregati pentru turneul…

Un tanar de 29 de ani din orasul Balcesti din judetul Valcea vrea sa intre in Cartea recordurilor cu dovleci furajeri uriasi. Semintele sunt din America si anul acesta a cultivat mai mulți dovleci uriasi, care au ajuns sa cantaresc pana la 69 de kilograme.