Smiley, schimbare radicală de look. Artistul s-a tuns. FOTO Smiley și-a facut o schimbare radicala de look pentru noua sa piesa. Artistul s-a tuns, insa nu a renunțat definitiv la pletele care l-au consacrat. Smiley și-a pus fanii pe jar dupa ce a postat o fotografie pe Instagram in care, aflat pe scaunul hairstylist-ului, artistul anunța ca urmeaza sa se tunda. Ei bine, cu toate ca și-a facut o schimbare de look, artistul nu a renunțat definitiv la pletele sale. Smiley, haios și glumeț din fire, a editat in Photoshop o poza de-a sa pe care a postat-o ulterior pe conturile de socializare. Fotografia in care artistul apare cu parul scurt a creat isterie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

