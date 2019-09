Stiri pe aceeasi tema

- Revista Unica octombrie 2019 apare la chioșcurile de presa pe 26 septembrie și iși surprinde cititorii cu o coperta inedita – Alex Dima, Smiley și Andi Vasluianu. Surprizele continua și in interiorul revistei: Cosmin Tudoran, Simona Halep, Dana Rogoz sau Iulia Vantur fiind doar cateva dintre numele-vedeta…

- Smiley și Gina Pistol sunt impreuna, iar artistul a recunoscut pentru prima data relația in interviul acordat pentru numarul de octombrie al Revistei Unica. Smiley este unul dintre cei trei protagoniști ai copertei Unica, iar cea care a reușit sa deschida și sa patrunda dincolo de porțile casei artistului…

- Smiley a recunoscut pentru prima oara relația pe care o are cu vedeta de televiziune Gina Pistol. Smiley, in varsta de 36 de ani, și Gina Pistol, in varsta de 37 de ani, formeaza un cuplu de doi ani, insa ambii au preferat sa pastreze discreția in ceea ce privește relația lor. In noul numar al revistei…

- Explozivul Horia Brenciu se intoarce in calitate de jurat la viitoarea ediție a talent show-ului „Vocea Romaniei“, care reincepe in aceasta toamna la Pro TV. Horia Brenciu revine la „Vocea Romaniei“, in sezonul 9 al show-ului. El se alatura echipei de jurați formate din Irina Rimes, Smiley și Tudor…

- Delia, copilul rebel al muzicii romanești, are mereu alaturi de ea un membru apropiat al familiei, pe sora ei, Oana, care este backing vocal in trupa artistei. In interviul exclusiv pe care l-a acordat pentru Unica, Delia vorbește despre relația cu sora ei, canta muzica populara și marturisește cand…

- Surorile Delia și Oana Matache apar impreuna pe coperta revistei Unica septembrie 2019 și sunt protagonistele coverstory-ului din revista, unde povestesc despre lucrurile care le apropie pe ele doua, dar și despre proiectele personale ale fiecareia. Iata cateva secvențe de la ședința foto, din care-ți…

- Delia, Una dintre cele mai in voga cantarețe din Romania, a acceptat sa pozeze pentru revista Unica septembrie 2019 alaturi de sora ei mai mica, Oana, care a devenit recent unul dintre influencerii din social media romaneasca. Iata o parte din povestea lor, pe care o gasești in revista Unica septembrie…