Unica.ro l-a intrebat pe Smiley ce parere are despre nominalizarea pe care doar ce a primit-o la categoria Barbatul anului din cadrul Gala UNICA 2018. Vezi in clipul video ce a spus artistul! „Eu nu cred ca exista in muzica, in arta, exprimarea “, a raspuns artistul cu modestie. „Ma bucur ca sunt bagat in seama, ca sunt luat in calcul, inseamna ca lumea observa ce fac. Deci sunt bucuros, e ok!“, a spus artistul pentru Unica.ro. Foto: The Storyalist/UNICA