- O nevoiașa a șocat oamenii intr-o stație de metrou din Los Angeles, dupa ce a inceput sa cante. Inainte de a ramane fara adapost, femeia era profesoara de pian și vioara, stabilita de 24 de ani in Statele Unite ale Americii, dupa ce a emigrat din Rusia.

- Consilierul onorific al premierului Dancila, Ilan Laufer, care detine si functia de presedinte al PSD SUA, anunta ca demisioneaza din functii, intrucat nu a fost invitat sa faca parte din delegatia Vioricai Dancila la vizita in America, desi se afla de un an de zile in Statele Unite ale Americii si…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul de Externe Ramona Manescu și ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici vor participa la evenimentul din 27 septembrie de la New York, a anunțat, la solicitarea Mediafax, directorul executiv al Camerei de Comerț Româno-Americana din SUA, Elias Wexler.„La…

- Liceeni romani pot studia un an in Statele Unite ale Americii. Trebuie sa cunoasca limba engleza suficient de bine cat sa scrie un eseu și sa treaca de un interviu. Toate costurile sunt suportate de guvernul de la Washington.

- G7, organizație formata din Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Statele Unite, a fost de acord sa acorde sprijin și pentru un plan pe termen mediu de reimpadurire, plan care va fi prezentat Organizației Națiunilor Unite in luna septembrie, a informat aceeași sursa. Președintele…

- Cunoscuta ca o persoana linistita, care nu doreste sa apara in lumina reflectoarelor, Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, duce o viata la care alte tinere doar viseaza. Stabilita in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Mataev,…

- O sportiva din America realizeaza o premiera istorica in gimnastica. In varsta de 22 de ani, Simone Biles a reusit un procedeu unic in timpul Campionatelor de gimnastica din Statele Unite ale Americii.