Smiley: Chirilă s-a dezbrăcat în chiloți! Smiley este unul dintre cei trei protagoniști de pe coperta de octombrie a revistei UNICA. Juratul de la Vocea Romaniei a povestit cateva momente amuzante de la filmarile audițiilor noului sezon al showului. Vezi clipul video! „Nu știu daca o sa dea pe post, dar…“, dezvaluie Smiley. „Chirila s-a dezbracat in chiloți… Și a facut un tablou calare pe Brenciu“, iși amintește artistul. „Certurile pe teme diverse sunt la tot pasul…“, recunoaște el. Foto: Pro tv Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu intra in bucataria „MasterChef”, spre surprinderea concurenților care nu se așteptau la aceasta surpriza. Juratul de la „Vocea Romaniei” va gusta din preparatele pregatite de aceștia. In aceasta seara, concurenții din Top 18, care au reușit sa depașeasca runda audițiilor și probele eliminatorii,…

- Daca fata cea mare a lui Adrian Minune a reușit sa demonstreze ca a moștenit talentul muzical de la tatal ei, iata ca nici mezina familiei nu se lasa mai prejos și este decisa sa arate tot ce poate. Adriana Simionescu va urca vineri seara pe scena de la Vocea Romaniei, iar anunțul a fost facut chiar…

- Madalina Lefter a interpretat melodia It's A Man's World (James Brown) intr-o maniera care i-a facut pe juratii Irina RImes, Smiley, Tudor Chirila si Horia Brenciu sa o doreasca in echipa lor. "Ai cantat cu o maturitate extraordinara. Ai un control extraordinar pe voce!", a spus Irina Rimes. Horia Brenciu…

- Bogdan Dumitras, un percutionist in varsta de 25 de ani, a cucerit juriul „Vocea Romaniei“ cu interpretarea sa exceptionala si chiar i-a facut pe Tudor Chirila si pe Smiley sa se tachineze. Pe de alta parte, Horia Brenciu l-a rugat sa mai cante o data.

- Explozivul Horia Brenciu se intoarce in calitate de jurat la viitoarea ediție a talent show-ului „Vocea Romaniei“, care reincepe in aceasta toamna la Pro TV. Horia Brenciu revine la „Vocea Romaniei“, in sezonul 9 al show-ului. El se alatura echipei de jurați formate din Irina Rimes, Smiley și Tudor…

- Chiar daca au mai fost colegi la aceeași emisiune, Smiley continua sa fie șocat de Horia Brenciu, dar mai ales de energia de care da dovada. In combinația cu Tudor Chirila, Brenciu este și mai „exploziv”, lucru care lui Smiley i se pare deja mult prea mult. De ceva vreme au inceput filmarile pentru…

- In urma cu aproape 4 ani, Smiley paria pe Tobi Ibitoye și pe Michael Kotcha pentru marele trofeu „Vocea Romaniei”. Din nefericire pentru cei doi, publicul a ales-o pe Cristina Balan caștigatoarea acelei ediții. Smiley le-a promis insa celor doi ca se va ocupa intens de cariere lor muzicale și ca ii…

- Horia Brenciu a acordat un interviu pentru Pro TV. Artistul a facut declarații despre revenirea in postura de jurat la Vocea Romaniei, dar și despre familia sa. Horia Brenciu a explicat ce dorințe are. Artistul a afirmat ca ar mai vrea sa aiba un copil, dar și sa caștige cel de-al treilea trofeu la…