Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a explicat, joi, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre situația blocajului de la nivelul Guvernului. Potrivit Vioricai Dancila, Klaus Iohannis a spus ca inca analizeaza remanierile propuse de PSD și pana saptamana viitoare nu va oferi niciun raspuns. In acest…

- Magistrații Curții de Apel Alba Iulia explica, in motivarea deciziei de respingere a acțiunii lui Augustin Lazar, de ce nu puteau judeca cererea procurorului general de anulare a propunerii de revocare formulate de ministrul Tudorel Toader. Judecatorii de la Alba Iulia ii servesc, in cadrul motivarii,…

- DIICOT a facut, vineri, 24 de percheziții in București, Ilfov, Braila și Constanța intr-un dosar in care procurorii cerceteaza modul in care primii foști șefi kazahi care au condus Rompetrol dupa preluarea companiei de catre KazMunayGas de la Dinu Patriciu au prejudiciat compania printr-o serie de operațiuni…

- Toate mitingurile și adunarile publice trebuie declarate, potrivit deciziei luate, luni, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție, anunța Antena3. Decizia vine dupa ce ICCJ a fost sesizata de Curtea de Apel din București. Curtea de Apel București a sesizat instanța suprema dupa protestul…

- Liviu Dragnea a actionat in instanta Inalta Curte de Casație și Justiție si Colegiul de conducere al institutiei impotriva hotararii privind constituirea completelor de judecata. Dosarul a fost inregistrat pe 5 octombrie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel București. Președintele…

- Președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan, a vorbit, vineri, inaintea COmitetului Executiv Național, despre primul dosar al lui Liviu Dragnea, in care acesta a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Marian Oprișan considera cu tarie ca acea condamnare este una „eminamente politica”. „Liviu…

- Un judecator bucureștean dezvaluie ce sta in spatele protestului magistraților anunțat pentru duminic, de la ora 17.30, pe treptetel Curții de Apel București. Judecatoarea Madalina Elena Afrasinie, de la Tribunalul București, scrie pe pagina sa personala de Facebook ce se afla in spatele protestului…

- Un protest al magistraților din toata țara este anunțat pentru duminica, in fața Curții de Apel București, incepand cu ora 17.30. Nu se știe daca exista o autorizație pentru aceasta manifestare, in condițiile in care aceasta nu are caracter spontan. „Duminica, de la ora 17.30, reprezentanți ai magistraților…