Smecherul si oaia Un cioban sta la marginea drumului si pazeste o oaie. Vine un smecher cu un Porsche si il ia la misto: -“Mai ciobane, hai sa te plimb o tura cu Porsche, sa vezi si tu masina adevarata!” -“Bine”, zice ciobanul, “dar nu pot lasa oaia singura aici!” -“Daca nu te poti desparti de oaie, leag-o de bara din spate si fuge ea dupa noi”, zice smecherul. Asa face ciobanul. Leaga oaia de bara din spate la Porsche. Smecherul porneste spre Autostrada, incet, incet, oaia fuge dupa Porsche. Ajung pa Autostrada, smecherul accelereaza si-i spune ciobanului: -“Hai sa vedem ce se intampla cu oaia ta, daca merg cu… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

