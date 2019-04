Şmecherul pădurilor rămâne în arrest. “Moartea voastră e în sabia mea” Individul a fost condamnat de prima instanta la 4 ani si 8 luni de inchisoare, fiind judecat in apel. Pentru a-i speria pe cei care au dat declaratii impotriva sa, individul s-a filmat cu pusca in mana si a transmis pe Facebook amenintari cu moartea fata de martori „Atentiune! Toti care ati dat declaratii contra mea ca mi-ati dat bani si nu mi-ati dat. Tot neamul vostru sa faca puscarie. Va impusc! Sa va f** in gura de la cel cu tata-n g (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un urs masiv a fost surprins intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Viseu in timp ce se afla la o hranitoare amplasata de cei de la Romsilva. Pe raza Ocolului Silvic Viseu traiesc 32 de ursi, mai precizeaza reprezentantii Romsilva. “Urs masiv la o hranitoare amplasata de specialistii Romsilva intr-o…

- "Din pacate, din nou, constatam cu dezamagire ca un politician roman se foloseste de termenul „Holocaust" intr-un context total nepotrivit. Moartea a milioane de oameni nevinovati nu trebuie minimalizata, iar atrocitatile razboiului nu trebuie sa-si gaseasca locul in campania electorala a vreunui…

- Erdodi Bela, șoferul decedat in tragicul accident care a avut loc joi in centrul Zalaului, a fost unul dintre membrii fondatori ai UDMR Zalau și, totodata, cel mai in varsta membru activ al organizației salajene a partidului. Intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, UDMR Zalau iși exprima profundul…

- Afirmație șocanta a unei apropiate a lui Dacian Cioloș, pe care acesta chiar o promoveaza pe pagina sa de Facebook. Membra USR, afalta pe lista de europarlamentari ai alianței USR Plus, a facut afirmații pur comuniste chiar pe pagina de facebook a președintelui Plus.

- "Am ajuns la 22 (de morti) acum. Din nefericire, cred ca numarul va creste", a declarat seriful comitatului Lee, Jay Jones, citat de postul local WRAL-TV, care face parte din reteaua NBC. Un bilant anterior anunta 14 morti. Mai multe persoane au fost date disparute, iar altele au fost spitalizate, unele…

- Un barbat din Valcea a pierdut o suma uriașa la pacanele și, suparat, și-a varsat nervii pe aparatul care ii „mancase” banii. Individul a distrus aparatul din sala de jocuri și a transmis incidentul in direct pe rețeaua sociala. Nu mai puțin de 140.000 de lei a pierdut valceanul la jocurile de noroc.…

- Moartea mamei sale, l-a marcat foarte mult pe fostul dinamovist, Cristi Pulhac (34 de ani). El a dezvaluit ca mama lui a fost bolnava de cancer. „Cand a murit mama mea, mi s-a schimbat viața. La ea nu am avut ce sa mai fac, la boala pe care o avea ea, știți la care ma refer. Nu prea vreau sa mai vorbesc.…

- Originar din Tibana, individul a fost condamnat de prima instanta la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare, fiind judecat in apel. Pentru a-i speria pe cei care au dat declaratii impotriva sa, individul s-a filmat cu pusca in mana si a transmis pe Facebook amenintari cu moartea fata de martori…