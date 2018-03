Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a fraudelor, cheltuielilor neeligibile și corecțiilor la nivelul tuturor programelor operaționale a fost de peste 1,849 miliarde de euro, reprezentand 9,7% din alocarea totala a programarii 2007-2013, reiese dintr-o prezentare a lui Florian Marin, expert fonduri europene și membru al…

- Administratiile locale din Romania pot accesa fonduri europene, prin Programul WiFi4EU, lansat de Uniunea Europeana (UE), pentru instalarea unor puncte de acces public si gratuit la internet Wi-Fi, se arata intr-un comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Administrare si ...

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sunt doi dintre liderii politici aflati la guvernare in 6 din cei 9 ani din intervalul 2007 – 2016, perioada in care Romania a pierdut o treime din totalul pierdut de intreaga Europa. In timp ce se bat cu statul paralel tara pierde bani europeni pe banda rulanta.…

- Romania a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro fonduri europene gratuite alocate țarii noastre in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 - 2013. Romania avea o perioada de grație care s-a incheiat la 31 decembrie 2015 pentru a cheltui aceste fonduri. Din totalul de fonduri europene care nu…

- Euroalesul Siegfried Mureșan susține ca Romania a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro fonduri europene gratuite alocate țarii noastre in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 – 2013. Conform unei informari primita aseara de europarlamentarul Siegfried Mureșan de la Comisia Europeana, suma totala…

- Corina Crețu, comisar european pentru politica regionala, a fost invitata la emisiunea be EU, unde a vorbit despre programele cu fonduri europene din Romania, problemele cu care se confrunta țara noastra și ce masuri vor fi implementate in acest sens."Anul 2017 a fost marcat de progrese importante…

- Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța un nou apel de la Fondul European de Investiții (FEI) prin care bancile din Romania vor putea finanța cu 93,87 milioane de euro proiecte de investiții ale fermierilor dar și ale antreprenorilor care vor sa dezvolte la țara afaceri neagricole.

- Primul proiect de fonduri europene care se adreseaza direct romanilor din Diaspora, inclusiv moldovenilor cu cetațenie romana. Nu e obligatoriu sa va mutati in Romania. In ce conditii va puteti inscrie gratuit si cum sa accesati fondul.

- In ultimii ani a aparut un numar tot mai mare de modalitati prin care antreprenorii cu idei interesante in special pe zona de tehnologie isi pot transforma proiectele in afaceri, de la fonduri europene sau din bani de la bugetul de stat la finantari private precum cele de la fonduri de risc, acceleratoare…

- Procurorii DNA dau o noua lovitura! Vasile Dima, fost primar al comunei vrancene Rastoaca, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Galati al DNA intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, in care prejudiciul depaseste 600.000 de lei. Citeste si: Romania primeste…

- Frontiera dintre Romania si Ungaria ridica probleme in privinta migrantilor Fâsia de frontiera dintre România si Ungaria, pe partea româna, în zona Nadlac, ridica mari probleme pentru supravegherea eventualilor migranti care ar încerca sa iasa ilegal din tara.…

- Fermierii romani pot accesa fonduri europene prin cererea unica de plata, incepand de joi, pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima aplicabile pe terenurile agricole, suma totala disponibila pentru perioada de programare 2014 - 2020 fiind de peste 2,6 miliarde…

- De la 1 martie fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima (Masura 10), agricultura ecologica (Masura 11) si pentru zonele cu constrangeri naturale (Masura 13), cu o valoare totala de 2,629 miliarde euro.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a prezentat, astazi, bilantul de activitate al institutiei in anul 2017. Discursul procurorului sef al DNA a fost urmatorul: Bine ati venit la prezentarea bilantului DNA pentru anul 2017, un moment in care noi analizam ce am facut…

- Ritmul de implementare a proiectelor cuprinse in Programul Operational Regional trebuie mult crescut pentru a nu pierde fonduri europene importante, sustine Ministerul Dezvoltarii intr-un proiect de act normativ.

- Liderii europeni, reuniti vineri la un summit informal la care discuta despre bugetul UE post-Brexit, sunt divizati in privinta ideii de introducere a unor noi conditii pentru accesarea fondurilor europene, cum ar fi acceptarea redistribuirii migrantilor sau situatia statului de drept, relateaza…

- Romanii plecati in strainatate si care revin in tara pot obtine fonduri europene de pana la 40.000 de euro fiecare, pentru a-si deschide mici afaceri in Romania, prin programul Diaspora Start-Up. Puteti descarca listele cu datele de contact ale organizatiilor care vor imparti banii europeni, prin proiecte.

- Rezervele de gaze din Marea Neagra se ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de ani, a declarat Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale de Resurse Minerale (ANRM),…

- Aceste persoane aveau restante in valoare de peste 7,38 miliarde de lei. Cea mai mare parte a sumei era in lei si euro, respectiv 3 miliarde in lei si echivalentul a 3,02 miliarde lei in euro. In functie de categoria de intarziere, cea mai mare valoare corespunde termenului de peste 90 de zile, cu…

- Premierul Viorica Dancila incendiaza guvernarea anterioara a PSD și arata ca exista probleme majore la nivelul Guvernului, in mod special la capitolul atragerii de fonduri europene. Dancila a explicat ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale…

- Proprietarii de terenuri agricole necadastrate nu vor mai putea primi subventii europene incepand cu anul 2020, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, europarlamentarul Daniel Buda, membru al Comisiei pentru agricultura si dezvoltare rurala din Parlamentul European.…

- Fermierii din Romania vor avea la dispozitie in total fonduri europene de 2,7 miliarde de euro, cea mai mare parte sub forma de plati directe la hectar, in anul 2018, potrivit Ministerului Agriculturii.

- In toamna anului trecut am avut și acțiuni ilegale, pentru ca legea finanțelor publice spune foarte clar ca doar cu șase luni inainte de introducerea unei prevederi poate fi schimbat Codul Fiscal, ceea ce nu a fost cazul, a declarat Winkler.

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- ”Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de noi proceduri. In ciuda minimului din ultimii 15 ani, Romania raporteaza un nivel mediu al companiilor insolvente raportat la 1.000 de firme active de 2,4%, ceea ce inseamna de aproape…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega trage un semnal de alarma cu privire la intocmirea de liste transnaționale pentru viitoarele alegeri europene. ”Nu va lasați pacaliți!”, spune europarlamentarul pe pagina sa de socializare, atunci cand e vorba de ”redistribuirea locurilor ramase libere, ca urmare…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- Noul finanțator de la FC Snagov, Victor Angelescu, 34 de ani, director pe Europa al companiei cehe APS Holding, descrie cum dorește sa aduca formația ilfoveana in Liga 1 inca din vara lui 2019. - Domnule Angelescu, ați preluat jumatate dintre acțiunile lui FC Snagov, cu obiectiv promovarea in L1 sezonul…

- Alba Iulia a atras 815 euro pentru fiecare locuitor in perioada 2007-2016, și se afla pe primul loc in Romania la absorbtia de fonduri europene pe cap de locuitor , potrivit unui studiu realizat de UrbanizeHub. In același timp, codașul clasamentului, orașul Calarași, un oraș similar din punct de vedere…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor…

- IT-iștii clujeni le fac strategie de fonduri europene autoritaților din București Programele de finanțare au o lipsa de predictibilitate a lansarilor in Romania, dar nu exista nici un calendar ferm, nenegociabil pentru lansarea tuturor apelurilor, macar cu 1-2 ani in avans, susțin reprezentanții…

- O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar cea de 1,25 miliarde de euro este pe 20 de ani. Ofertele au fost intermediate de un grup de banci format din Barclays, ING, Societe Generale, Erste si UniCredit. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru…

- Firmele din Romania au mai multe sanse de a accesa fonduri europene. Programul european de finantare al intreprinderilor mici si mijlocii, COSME, s-a modificat, iar cei care vor obtine finantare europeana vor avea 80% din suma garantata de stat. Vestile bune au fost date de Robert Negoita,…

- Corina Crețu a anunțat ca sunt probleme la dezvoltare regionala, unde Romania risca sa piarda in 2018 miliarde de euro, iar la proiectele care țin de transporturi și spitalele regionale sunt intarzieri.

- Comisarul european Corina Cretu avertizeaza ca, daca Romania nu face eforturi anul acesta, risca sa piarda fonduri europene importante. Corina Cretu a afirmat ca exista in continuare intarzieri, in special in ceea ce priveste dezvoltarea regionala, dar si la transporturi si la constructia celor trei…

- Prima intrevedere importanta avuta de Viorica Dancila, la Palatul Victoria, dupa preluarea prerogativelor de premier este cea de marti dimineata, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu. La finele intrevederii ce a avut ca principal subiect absorbtia de fonduri europene, Cretu…

- Romania a beneficiat in perioada 2007-2017 de fonduri europene de aproximativ 45,7 miliarde euro, reprezentand anual in medie 2,8% din PIB, iar ca valoare neta, luand in considerare si contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile au fost de 30,4 miliarde euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe…

- Deficitul bugetar al Romaniei a fost de 24,3 miliarde de lei, adica 2,88% din PIB, in 2017, fața de tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB. Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din Produsul Intern Brut (PIB), acesta fiind de 2,3 ori mai mare fata de…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus astazi cererea de finantare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Potrivit MAI, proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei nationale in domeniul TIC Agenda Digitala pentru Romania…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- Romanii care vor sa faca mici afaceri pot sa obtina granturi europene de circa 33.000 de Euro, intr-un proiect in valoare totala de circa 3 milioane de euro in cadrul liniei de finantare Romania Start Up Plus, au anuntat, marti, organizatorii, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- A fost realizat topul celor mai performante administratii si orase, care au realizat cele mai multe investitii cu fonduri europene si fonduri de stat. Expertii UrbanizeHub au folosit trei indicatori pentru a masura performanta oraselor si a administratiilor din Romania: 1) valoarea absoluta a cheltuielilor…

- British American Tobacco (BAT) a anuntat miercuri ca, din 2012, a investit peste 2,5 miliarde dolari la nivel global in cercetare si dezvoltare pe segmentul de produse de noua generatie in industria tutunului, cu potential de risc redus la fumatul traditional.La nivel global, peste 1.500 de…

- S-a publicat calendarul calendar estimativ al apelurilor de proiecte care ar urma sa se lanseze in perioada ianuarie-martie 2018, cuprinzand, printre altele si fonduri europene destinate afacerilor mici si mijlocii si programelor de stimulare a antreprenoriatului in randul populatiei Romaniei.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui manager de proiect din cadrul TYMBARK MASPEX Romania și a unui șef de lucrari in cadrul S.C. ICIM S.A. Ploiești, intr-un dosar referitor la incercarea…

- Banii europeni vor fi folositi pentru reabilitari, dar si pentru amenajarea unor ateliere mestesugaresti permanente. Vor fi construite doua poduri mobile si se va amenaja fostul sant de aparare al cetatii.

- Unitatea de Primiri Urgențe ramane cea mai solicitata secție a Spitalului Județean Buzau. De aceea, spațiul in care se asigura acum ingrijirea urgențelor a devenit neincapator, de aici și multe nemulțumiri ale pacienților și ale aparținatorilor. Pentru a rezolva aceasta problema stringenta, Consiliul…