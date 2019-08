Şmecheria, descurcăreala Am avut cateva zile de concediu, asa ca mi-am mai facut ordine prin hartii. Asta insemnand si vraful de reviste, de care ma tot impiedic prin casa. Rasfoind o „Dilema veche”, dau peste un dosar cu o tema mereu actuala: Șmecherul. Iar unul dintre articolele de acolo are un titlu cu schepsis: „Șmecheria și hoția […] Articolul Smecheria, descurcareala apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Construirea unui restaurant KFC drive thru in Bacau a fost, cel puțin pentru moment, amanata dupa ce consilierii locali au respins cu majoritate covarșitoare de voturi un proiect de plan urbanistic zonal pentru amplasarea acestei unitați de alimentație publica pe Calea Marașești 92. Cum a scris și Deșteptarea…

- Lucrarile de la insula de agrement sunt finalizate in proporție de 70%, susține Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM), intr-un comunicat. “Modernizarea obiectivului a intrat in linie dreapta iar majoritatea lucrarilor ramase de executat vizeaza obiectivul Aquapark, unde au fost descoperite…

- Inceputa sambata la Baza Sportiva a Sport Club Municipal Bacau, ediția 2019 a Cupei DJST-SCM la tenis de camp se apropie de final. Dupa un numar consistent de meciuri (40 in prima zi și 38 in a doua-n.r.), competiția a ajuns in faza semifinalelor și a finalelor. Astfel, ieri s-au disputat urmațoarele…

- La data de 23 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii de Mediu Bacau au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite din domeniul agregatelor minerale pe raza județului. Cu aceasta ocazie au fost…

- Celebram astazi acel mister profund al credinței creștine conform caruia Dumnezeu deși este unul singur, El nu este singur, pentru ca este UN DUMNEZEU in TREI PERSOANE! Avand in vedere ca avem de-a face cu un mister de credința, e clar ca nu vom putea ințelege niciodata pana la capat aceasta realitate.…

- Vacanța a venit mai repede pentru 50 de elevi de la Școala Gimnaziala „Alecu Russo” și de la Liceul Tehnologic „Petru Rareș” din Bacau, care au participat la o activitate organizata de Direcția de Asistența Sociala Bacau, printr-un microgrant UNICEF. Mai exact, cei 50 de copii, insoțiți de mediatori…

- In noaptea de 9/10 iunie, pe cerul Moinestiului, a cazut o stea si s-a ridicat la cer un inger semnificand trecerea la Domnul a celui care a fost CONSTANTIN POPA, unul dintre acei oameni deosebiti ai judetului Bacau. Firul vietii i s-a rupt in urma unei crunte si nemiloase boli declansata de mai putin…

- In euforia de dupa alegerile europarlamentare, unii lideri s-au si crezut pe cai mari in Parlament si inscaunati la Guvern. Sigur ca in Romania multe merg cas, insa dintotdeauna am fost adeptul dialogului, ca de aceea avem minte, ratiune, principii si legi. Pana si pompierul, in graba lui de a stinge…