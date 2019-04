Smartree Romania va avea un nou CEO, in persoana Alexandrei Peligrad, actual Chief Financial Officer al companiei

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019, in cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” - cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839, s-a realizat o cercetare sociologica privind percepțiile…

- Directia Nationala Anticoruptie a scos la concurs 31 de posturi de procurori, dintre care 10 la Structura centrala din Bucuresti (unul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infratiuni de coruptie savarsite de militari). Restul sunt alocate serviciilor teritoriale din Alba Iulia – 1 post,…

- Startul mult așteptat al turneului național „Acadelia” a avut loc aseara, la Timișoara, unde Delia a electrizat peste 2000 de spectatori. Concertul care a fost sold-out in doar trei saptamani le-a adus timișorenilor un show de zile mari, din care nu au lipsit muzica, coregrafiile puse in scena alaturi…

- Va reamintim ca, pe 16 martie, Richard Clayderman ar trebui sa susțina un concert la Timișoara. Acesta face parte dintr-un turneu prin Romania, care incepe pe 14 martie la Pitești, urmand sa mearga la Craiova pe 15 martie. Ultima sa reprezentație va avea loc la București, pe 20 martie. Mai…

- Alaturi de benzina, motorina și GPL, șoferii romani vor avea la dispoziție, anii viitori, un nou combustibil. Vorbim despre GNC – gazul natural comprimat. Acest tip de combustibil este destul de folosit in țarile din Vestul Europei, pe piața locala fiind aproape inexistent. Proiectul…

- Jazz Radio a trecut din online in FM, insa numai in Brașov și Sibiu, orașe pe care le-a caștigat la concurs in vara lui 2017. Postul de radio continua sa fie disponibil și online, pe jazzfm.ro . Jazz Radio emite din București are studioul pe Calea Victoriei) și se aude pe frecvența 91.9 FM in Brașov.…

- Clasamentul drumurilor periculoase din Romania DN 2 Bucuresti- Suceava- Siret este cel mai periculos drum din România, cu 89 de persoane decedate si alte sute ranite grav în accidente rutiere produse anul trecut. Potrivit statisticilor politiei solicitate de RRA, cifrele…

- Doi din trei elevi considera ca noile meserii ale viitorului vin din domeniile roboticii, inteligenței artificiale, calculatoarelor și imprimarii 3D, arata un sondaj realizat in 2018, in cadrul proiectului ”Ghidul Meseriilor Viitorului”.Cercetarea a fost facuta prin sondarea a peste 1300 de elevi, parinți…