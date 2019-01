Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai asteptate smarphone-uri din acest an apartine gigantului Samsung. In primavara acestui an, conform celor mai recente zvonuri ar urma sa fie lansat Samsung Galaxy S10. Producatorii sud-coreenii ar urma sa prezinte trei modele din aceasta generatie, cu diagonala de 5,8, 6,1, respectiv…

- La fel o ca o masina scumpa, achizitionarea unui smartphone cu pret estimat la 1500-2000 lire sterline este strict pentru consumatorii cu multa determinare si buzunare adanci. Livrat de cel mai mare producator smartphone din lume, Galaxy F pare ca va fi mai mult o demonstratie tehnologica si exercitiu…

- Galaxy S10 pare ca va prelua conceptul de ecran „fara margini” intalnit deja la produse ca OPPO Find X, insa fara mecanismul care permite glisarea camerei foto in spatele ecranului. Solutia, mult mai eleganta, tine de folosirea unui nou tip de ecran dezvoltat de Samsung. Denumit Infinity-O display,…

- Dispozitivele pliabile vor deveni realitate foarte curand, odata cu lansarea lui FlexPai, primul hibrid intre smartphone si tableta de la Royole. Desigur, toata lumea asteapta lansarile de la Samsung si Huawei pentru a avea exemple de urmat pe aceasta piata, insa producatorul chinez OPPO ar putea sa…

- De ceva timp, Apple conduce autoritar piata smartphone oferind cele mai puternice chipseturi pentru telefoane mobile. Insa situatia s-ar putea schima in curand, producatorul Qualcomm livrand primul chipset pentru telefoane Android realizat folosind procesul de fabricatie pe 7nm. Este vorba despre modelul…

- La un an dupa ce trendul telefoanelor pentru gaming a luat avant, odata cu lansarea primei generatii Razer Phone, oferta include deja produse foarte competitive ca Asus ROG Phone, Xiaomi Mi POCOPHONE F1, Huawei Mate 20X si desigur, Razer Phone 2. In scena ar putea intra si un model Samsung, echipat…

- Acumulator de capacitate marita, sau configuratie hardware/software mai eficienta din punct de vedere al consumului de energie? Apple pare ca a mizat totul pe avantajele procesului de fabricatie pe 7nm, pe care este bazat chipsetul A12 Bionic, sperand ca impreuna cu versiunea de iOS bine optimizata…

- La sfarsitul saptamanii viitoare vom asista la lansarea lui iPhone XR, modelul „ieftin” din gama de smartphone-uri Apple din 2018, insa Samsung nu pare sa stea degeaba. O serie de fotografii publicata pe reteaua de socializare Weibo arata ca producatorul coreean pregateste un smartphone numit Galaxy…