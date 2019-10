Stiri pe aceeasi tema

- ”Smart Start USA pornește intr-un nou turneu de promovare a programului care susține companiile romanești sa demareze afaceri cu parteneri de pe piața americana. Pentru a da șanse cat mai mari comunitații de afaceri autohtone sa se dezvolte prin parteneriate de succes pe piețele straine,…

- Iolan Laufer a postat și o poza (foto sus) care susține mesajul pe care il transmite vineri: ”Cu toate ca ne place sa luam "lumina" de la americani, chiar daca cateodata este stinsa sau contramandata, in realitate se pare ca ignoram total cele mai importante valori ale democrației americane,…

- Ilan Laufer a informat-o pe Viorica Dancila ca demisioneaza din funcția de consilier onorific deoarece nu a fost invitat, in aceasta calitate, sa insoțeasca premierul la vizita in Statele Unite. Laufer spune ca șeful Executivului nu s-a intalnit cu el, in calitate de președinte al PSD SUA.„Ma…

- Demisie din Guvernul Dancila anuntata pe facebook. "Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii relatiilor economice bilaterale dintre Romania si Statele Unite ale Americii. Mi-am dedicat tot timpul si energia pentru dezvoltarea…

- "Inteleg ca doamna premier prefera consilieri externi si prin urmare ma aflu in situatia in care nu imi pot exercita eficient niciuna dintre aceste functii", a scris Laufer pe Facebook. "Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii…

- Ilan Laufer a informat-o pe Viorica Dancila ca demisioneaza din functia de consilier onorific deoarece nu a fost invitat, in aceasta calitate, sa insoteasca premierul la vizita in Statele Unite. Acesta afirma ca premierul nu s-a intalnit cu el, in calitate de președinte al PSD SUA. „Am aflat recent…

- Ilan Laufer a postat pe Facebook o scrisoare publica in care iși anunța demisia din PSD: ”Dragi prieteni, Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii relațiilor economice bilaterale dintre Romania și Statele Unite…

- In perioada 19-20 august, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla in vizita oficiala la Washington, unde se va intalni cu președintele SUA, Donald Trump. Este cea de-a doua vizita a președintelui Iohannis in SUA, dupa cea din iunie 2017, atunci cand președintele Romaniei a fost primul…