Stiri pe aceeasi tema

- Consulatul General al Romaniei la Miami, Statele Unite ale Americii, a fost deschis, luni, cetatenilor romani, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Astfel, in prezent, Romania are operationalizate pe teritoriul Statelor Unite cinci reprezentante…

- Refugiat politic din Romania in anii ’50 și ajuns CEO al uneia dintre cele mai cunoscute companii la nivel mondial, Peter Georgescu este unul dintre imigranții care traiește „visul american” peste Ocean. A venit în Statele Unite în anii ’50 ca refugiat politic și…

- Bugetul programului este de 500 de milioane de dolari, iar beneficiarii pot obține un credit financiar de pana la 200.000 de dolari, cu un aport propriu de minim 15% și fara sa aiba datorii la bugetul de stat. Durata implementarii proiectului este de maxim 7 ani, cu dezvoltarea activitaților in unul…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, aflata in vizita in Statele Unite ale Americii, a avut joi o intrevedere cu Wilbur Ross, secretarul comertului, in care au fost abordate teme importante in contextul dezvoltarii si aprofundarii Parteneriatului…

- Programul va fi lansat oficial luna viitoare. Echipa de proiect a avut o noua sesiune de analiza a strategiei de implementare a Smart Start USA și a definitivat ultimele detalii, la inceputul lunii octombrie platforma de inscriere in programul Smart Start USA urmand a fi lansata oficial. Harry…

- Aproximativ 64% dintre angajatori vor scoate la concurs pana la 10 pozitii noi in semestrul doi din 2018, iar alti 21%, intre 10 si 20 de pozitii noi, conform unui studiu realizat ce o platforma de recrutari online, remis ieri AGERPRES. Piata muncii a avut o evolutie accelerata in prima jumatate din…

- Reprezentativa de fotbal pe plaja a Romaniei a surclasat Bulgaria cu scorul de 6-1, joi, in primul meci al grupei din care face parte pentru promovarea in Divizia A, primul esalon continental, in turneul de la Alghero (Italia)

- Publicul, centenarul și arta sunt chestionate in mod curajos de trei voci tinere din Romania, caștigatoarele Apelului de Arte Performative lansat de MNAC. Muzeul va finanța și va oferi suport pentru cele trei proiecte, care se vor desfașura pe parcursul anului 2018. Temele vor viza provocari curajoase…