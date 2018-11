Smart Future/Impactul automatizarii: Nu vom ramane fara joburi, multe vor disparea, insa vor aparea altele noi

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici a anuntat sambata ca peste 4.000 de posturi din administratie vor disparea, implicit functii de conducere, iar MFP este "cel care da primul acest exemplu", intrucat cele mai multe posturi vor disparea din Agentia Nationala de Administrare Fiscala.…

- Horoscop 2019 Berbec 2019 va fi un an care va aduce schimbari atat pe plan profesional cat și sentimental. Acum eforturile pe care le-ai depus in munca ta vor fi recunsocute și vor da roade nebanuite. Incearca sa fii atenta la cuvinte și sa nu reacționezi in fața situațiilor ivite in…

- Ești in cautarea unui loc de munca mai bine platit, care sa iți ofere stabilitate și siguranța? Vino la targul de joburi organizat de DB WORK pe 4 și 5 Octombrie la Hotel Ibis Constanța! Fie ca vrei sa muncești in Romania sau in strainatate, ca ai studii de specialitate sau ești necalificat, la „Targul…

- Noutatea acestei editii a Targului de Cariere, eveniment care va avea loc pe 3 si 4 octombrie, la Cluj, o reprezinta I love my job Academy, o platforma pentru dezvoltarea profesionala si personala a candidatilor. De asemenea, in cadrul targului vor avea loc activitati speciale: conferinta I love my…

- Munca intr-un birou de la 9:00 la 17:00 va fi o exceptie in viitor, si nu regula, intrucat se va putea lucra de acasa sau din orice loc al lumii, la orice ora din zi si din noapte, iar angajatii vor avea un profil online, vor deveni mai conectati, mai mobili si mai agili, sustine organizatia neguvernamentala…

- Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca anunța ca 30.400 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara. 4.700 din acestea sunt in București, 3.700 in Prahova si peste 2.400 in Arad. Cei mai cautati sunt agentii de securitate si muncitorii necalificati. Potrivit datelor furnizate de agentii…

- Abilitatile tehnice, anii de experienta si diplomele obtinute nu sunt, de cele mai multe ori, suficiente pentru un parcurs profesional exceptional. Care este motivul pentru care unele persoane au mai mult succes la locul de munca decat altele?...

- Meseriile de sudor, lacatuș și electrician sunt, in prezent, printre cele mai bine platite joburi vacante. Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a publicat topul celor o suta mai bine platite meserii.