Smart FM devine Smart Radio

- Mega Image continua sa inoveze in retail-ul modern și inaugureaza un nou concept de magazin in București – Fresh Bazar, un aprozar reinterpretat in stil urban actual, adaptat nevoilor consumatorilor precum și standardelor de calitate și prospețime din prezent. Noul Mega Image Freh Bazar este situat…

- Traficul pe DN1 Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni si in localitatea Comarnic este intens, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre capitala, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Valorile…

- CFR CLUJ VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Sebastian Coltescu va arbitra CFR CLUJ - VIITORUL, contand pentru SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Acesta va fi ajutat de asistentii Ovidiu Artene si Daniel Mitruti. Cel de-al patrulea oficial al partidei a fost desemnat George Gaman. DIGI…

- Mega Image continua strategia de dezvoltare și expansiune in teritorii noi prin inaugurarea a 23 de magazine de la inceputul anului pana in prezent, in diferite zone ale țarii. Strategia de expansiune are la baza promisiunea de a oferi inspirație la cumparaturi clienților pe un teritoriu apropiat și…

- Campion național la Categoria Portocaliu in Circuitul Tenis 10 MPG, David Dumitru a reușit sa caștige zilele trecute, la București, turneul dotat cu Cupa Elite, intr-o competiție cu adversari din București, Ilfov, Constanța și Ploiești. Micul tenisman in varsta de doar 7 ani, din Preutești, s-a ...

- Tinerii au vizitat cea mai mare rafinarie din țara, au aflat cum funcționeaza instalațiile din Petromidia, iar apoi au ieșit pe mare pana la terminalul de descarcare/incarcare de produse petroliere, aflat la peste 8 kilometri in larg. Odata ajunși in rafinarie, studenții au fost intampinați de specialiștii…

- Petre Apostol Sambata, in Campionatul National de Handbal la categoria junioare III, Grupa „Valoare” 2, echipele prahovene CSM Ploiesti si HC Activ CSO Plopeni au evoluat pe teren propriu, in cadrul etapei a opta. La Sala Sporturilor „Olimpia”, CSM Ploiesti, a treia clasata a ierarhiei, a primit vizita…