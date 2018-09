Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare noapte a premiilor in televiziune cere coafuri și ținute care practic trebuie sa iasa in evidența prin ecranul televizorului. Am selectat cele mai frumoase coafuri cu care vedetele s-au mandrit pe covorul roșu din Los Angeles. Acestea sunt cele mai frumoase coafuri de la Premiile Emmy 2018.…

- Starul muzicii country Carrie Underwood, recompensata cu sapte premii Grammy, va primi o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, intr-o ceremonie care va avea loc pe 20 septembrie, potrivit contactmusic.com.

- Pe 22 august, Jennifer Garner iși interna fostul soț și, totodata, tatal copiilor intr-o clinica de reabilitare. Pe atunci, Ben Affleck era intr-o stare jalnica, cazand din nou in patima bauturii. Cum arata acum, la doua saptamani distanța? Ben Affleck, acum doua saptamani, condus de Garner la o clinica…

- Acum cateva saptamani, Tom Cruise a confirmat, in timpul unei emisiuni televizate, ca se filmeaza continuarea peliculei ”Top Gun” și ca-l va avea drept partener pe micile ecrane pe cunoscutul Val Kilmer. Val Kilmer și fiica sa, Mercedes Cat despre celebrul actor, ajuns la 58 de ani, acesta pare mai…

- Actorul Eddie Murphy (57 de ani) iși așteapta cel de-al 10-lea copil, alaturi de iubita lui, Paige Butcher. Starul american are o relație cu Paige de șase ani, iar ea va naște in luna decembrie. Actrița australiana și modelul Paige și-a aratat burtica de mamica cand a ieșit la plimbare pe strazile orașului…

- Dupa ce mult timp s-a luptat cu fostul soț, Brad Pitt, pentru custudia copiilor sai, Angelina Jolie pare sa profite de momente de respiro. Starul hollywoodian a fost surprins plimbandu-se alaturi doi dintre copiii sai pe strazile din Los Angeles.

- Ieri seara actrița și-a facut apariția la premiera noii sale pelicule, The Spy Who Dumped Me, in Los Angeles… Iar noul look al Milei este evident cu mai multe kilograme in minus… Mila, inainte de a slabi Mila, la premiera de aseara: linia umerilor, a bratelor si zona sanilor arata altfel, comparativ…