- Ministerul Afacerilor Interne a luat act de solicitarea publica de inițiere a urmaririi penale pe numele pe numele ex-premierului, Iurie Leanca, fostului guvernator, Dorin Draguțanu, ex-președintelui Parlamentului și actualului deputat PD, Andrian Candu și ex-ministrului Finanțelor, Anatol Arapu, adresata…

- Vicepreședintele Parlamentului, Alexandr Slusari, vine cu o reacție la declarațiile lui Iurie Leanca prin care susține ca „acest expert in legume, pe nume Slusari, folosește tribuna Parlamentului pentru a face declarații politice rasunatoare ca un papagal”. Astfel, deputatul ACUM susține ca Comisia…

- Fostul premier Vlad Filat ar putea fi audiat de catre Comisia de ancheta pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizarii sistemului bancar din Republica Moldova și investigarii fraudei bancare. Despre aceasta a anunțat președintele Comisiei, Alexandr Slusari, care a menționat ca Anatol Arapu,…

- Dupa ce fracțiunea ȘOR a venit cu inițiativa privind anularea imunitații deputaților , pentru a putea, ca orice alți cetațeni, raspunde in fața legii, presedintele Comisiei parlamentare juridice, Sergiu Litvinenco a venit cu o reacție. „In cazul in care in Republica Moldova va exista justiție, imunitatea…

- Fostul guvernator al Bancii Naționale a Moldovei (BNM), Dorin Draguțanu, a fost audiat astazi, 23 iulie, in cadrul Comisiei de ancheta pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizarii sistemului bancar din Republica Moldova și investigarii fraudei bancare. Potrivit președintelui Comisiei, Alexandru…

- Majoritatea parlamentara a respins astazi proiectul de hotarare propus de Partidului Democrat de a-i numi reprezentați in Comisia pentru investigarea fraudei bancare pe deputații democrați Andrian Candu și Vladimir Cebotari.

- Andrian Candu si Vladimir Cebotari sunt propusi de fractiunea PDM sa faca parte din Comisiei de ancheta pentru elucidarea tuturor circumstantelor privind devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova si investigarea fraudei bancare.

- Fracțiunea parlamentara a PDM a solicitat introducerea pe ordinea de zi crearea Comisiei de ancheta pentru elucidarea tuturor circumstanțelor unor posibile atentate la securitatea naționala și subminarea suveranitații țarii prin intermediul finanțarii straine a unor partide politice din Republica Moldova.Deputații…