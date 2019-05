Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Oprea (38 de ani) este technician optometrist, iar de la varsta de 20 de ani, imediat dupa terminarea studiilor, a intrat ca antreprenor pe piata de optica medicala. In cei 18 ani de lucru cu pacienti de toate varstele poate sa afirme ca romanii ajung sa vina la control abia la doi ani dupa ce…

- Mai aproape de FITS! „Identitatea culturala: individ și comunitate” este tema ultimei conferințe speiciale FITS și TNRS dinaintea Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Read More...

- Miercuri, 10 aprilie 2019, de la ora 16,00, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, impreuna cu Preasfintitul Parinte Macarie, Episcopul Ortodox Roman al Europei de Nord, au oficiat slujba Canonului cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul, inconjurati de un sobor de 10 preoti,…

- Inițiativa legislativa a PMP care prevede anularea pensiilor speciale ale parlamentarilor (senatori și deputați), primarilor și viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene și a altor romani cu drpturi „speciale” a fost adoptata tacit de Senat și urmeaza sa fie trimisa Camerei…

- Un incendiu a avut loc in cursul diminetii de marti, 12 februarie, in Piata Izvoare din Baia Mare. Acesta a izbucnit la o magazie si s-a extins pe o suprafata de 50 de metri patrati. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale ale Detasamentului de pompieri Baia Mare si un echipaj SMURD. Nu au fost…

- Joi, 7 februarie, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au continuat actiunile pe linia prevenirii si combaterii infractiunilor din domeniul dreptului de proprietate intelectuala. De aceasta data au fost verificati 13 operatori economici din Sighetu Marmatiei. Controalele…

- 7.609 lei – pensia medie speciala; 1.073 – pensia medie normala! Acestea sunt datele comunicate de Ministerul Muncii, ca raspuns la interpelarea deputatului USR, Vlad Emanuel Durus. Grija pentru pensionarul de rand este mimata de actuala guvernare. Aceasta categorie este privita ca o masa de manevra…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif Nicolae POPAN, in temeiul art. 839(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…