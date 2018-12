Slujbe de pomenirea eroilor Revolutiei si ceremonii militare, astazi, la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000 de militari, dintre care 1.317 romani, cazuti in primul Razboi Mondial, sunt ingropati intr-un sat din judetul Constanta. Cimitirul International de la Mircea Voda, cu o istorie de aproape un secol, are parte in Anul Centenar doar de mici „retusuri”, marile investitii pentru reabilitarea…

- Luni dimineata, 26 noirmbrie, sunt organizate in toate unitatile militare din tara si in teatrele de operatii ceremonii de comemorare a plutonierului Alexandru Orosz, care si-a pierdut viata vineri, in gara din Alba Iulia. Militarul s-a electrocutat la reteaua de inalta tensiune a caii ferate, in timp…

- Pe data de 21 noiembrie Biserica Ortodoxa praznuieste Intrarea in biserica a Maicii Domnului. Cu acest prilej, marti, 20 noiembrie, de la ora 17.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba Vecerniei cu Litie la parohia "Intrarea in biserica a Maicii Domnului" din Constanta str. Dinu…

- Pentru a elogia „Ziua Armistitiului” si „Ziua Veteranilor din Teatrele de Operatii”, militarii Brigazii 15 Mecanizate vor desfasura duminica, 11 noiembrie, incepand cu ora 12.30, ceremonii comemorative in Cimitirul „Eternitatea” din Iasi la Monumentul Eroilor Romani din Primul Razboi Mondial si la mormantul…

- Vechiul monument dedicat eroilor care au fost ucisi in zilele Revolutiei din Decembrie 1989 a fost abandonat, iar cu timpul a fost distrus. Acum o toaleta ecologica a fost amplasata in fata lui.

- Toata suflarea din Luncavita, judetul Tulcea, s a strans ieri la poarta celui ce a fost fruntas Cosmin Duca, pentru a l conduce pe ultimul drum, in urma teribilului accident petrecut duminica exact la ora la care se inchina ziua cu noaptea. Au fost la inmormantare militari din Fortele Navale, colegi,…

- In ziua de marti, 30 octombrie 2018, la trei ani de la incendiul din clubul bucurestean Colectiv, in apropierea locului tragediei vor fi savarsite doua slujbe de pomenire pentru cei 64 de tineri care au trecut la Domnul, informeaza Biroul de presa al Arhiepiscopiei Bucurestilor, Conform sursei citate,…

- In cadrul Proiectului judetean ISJ Constanta "100 de ani de spirit romanesc", prof. Paula Iordan, inspector de specialitate pentru istorie, ne a informat ca a fost lansat concursul de eseu si poezie "Amintirea eroilor", al carui termen de predare este 9 noiembrie.Subiectul eseului va trebui sa se axeze…