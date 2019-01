Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi din mai multe tari sarbatoresc pe 7 ianuarie praznicul Nasterii Domnului Iisus Hristos, in conformitate cu calendarul iulian. Mii de credinciosi din toata lumea au venit la Betleem pentru a asista la slujba de sarbatoare.

- Chiar daca mulți creștini sarbatoresc Craciunul pe 25 decembrie, pentru ortodocșii de rit vechi situația sta altfel. Deoarece calendarul iulian (calendarul pe stil vechi) este declarat cu 13 zile, fața de calendarul oficial, Craciunul se sarbatorește pe data de 7 ianuarie. Cand este Craciunul 2018 pe…

- Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) în 60 de zile în cazul în care Rusia nu va reîncepe sa respecte acordul, a transmis marti seara secretarul de Stat american, Mike Pompeo.

- Ministrul Apararii, Gabriel Beniamin Les, a declarat, marti, ca ”este foarte posibil” ca la urmatoarea sedinta CSAT, de pe 11 decembrie, sa prezinte o informare referitoare la incidentul dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov. „Am prezentat situatia din Ucraina. Acesta a fost subiectul pentru care am…

- Fortele de ordine ucrainene au perchezitionat luni trei biserici ortodoxe afiliate Patriarhiei Moscovei, precum si domiciliile preotilor, in partea central-nordica a Ucrainei, pe fondul unui conflict politic si religios intre Kiev si Moscova, informeaza AFP.Politia si agenti ai Serviciului…

- In spatele confruntarii navale dintre Ucraina si Rusia in largul Crimeii stau doi lideri - Vladimir Putin la Moscova si Petro Porosenko la Kiev - ambii preocupati de consolidarea popularitatii lor in cadere libera, noteaza marti intr-o ampla analiza France Presse. Consideratiile de politica interna…

- O importanta coalitie rebela a dezmintit orice implicare in atacul de sambata seara, la Alep, metropola nordului tarii aflata in mainile regimului, dupa ce autoritatile siriene si aliatul lor rus au evocat un posibil recurs la ”gaz de clor”.Intr-o tara devastata din 2011, de un razboi ce…

- Președintele Moldovei a spus ca Patriarhul Kirill va veni în Moldova pe data de 27 octombrie, iar vizita se va încheia pe 28 octombrie. Inițial reprezentantul bisericii ruse trebuia sa ajunga în Moldova pe data de 25 octombrie. Patriarhul va vizita Chișinau, Balți,…