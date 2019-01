Stiri pe aceeasi tema

- CreAYtinii ortodocAYi din mai multe AAƒri sAƒrbAƒtoresc pe 7 ianuarie praznicul NaAYterii Domnului Iisus Hristos, A®n conformitate cu calendarul iulian. Mii de credincioAYi din toatAƒ lumea au venit la Betleem pentru a asista la slujba de sAƒrbAƒtoare.

- Crestinii ortodocsi din Rusia sarbatoresc pe 7 ianuarie Nasterea Domnului Iisus Hristos. La Moscova, crestinii participa la slujba oficiata de Patriarhul Kirill, la catedrala Hristos Mantuitorul.

- Sute de conturi de pe rețelele de socializare, care au legatura cu Rusia, au încercat sa amplifice protestele de strada ce zguduie Franța, releva o analiza a unei companii de securitate cibernetica la care au avut acces jurnaliștii de la publicația „The Times”. Aceasta…

- Un oficial american a informat joi ca Rusia trebuie sa renunte la rachetele nucleare de croaziera 9M729 sau sa modifice raza lor pentru a respecta Tratatul Fortelor Nucleare cu raza Medie (INF) din 1987 si sa evite astfel ca Washingtonul sa se retraga din pact.„Rusia nu a incalcat si ramane…

- In spatele confruntarii navale dintre Ucraina si Rusia in largul Crimeii stau doi lideri - Vladimir Putin la Moscova si Petro Porosenko la Kiev - ambii preocupati de consolidarea popularitatii lor in cadere libera, noteaza marti intr-o ampla analiza France Presse. Consideratiile de politica interna…

- O importanta coalitie rebela a dezmintit orice implicare in atacul de sambata seara, la Alep, metropola nordului tarii aflata in mainile regimului, dupa ce autoritatile siriene si aliatul lor rus au evocat un posibil recurs la ”gaz de clor”.Intr-o tara devastata din 2011, de un razboi ce…

- Uniunea Cinematografiei din Rusia este in doliu! Sergei Yurtaikin, un actor care a reuxit sE se facE cunoscut dincolo de granitele tErii natale, s-a stins noaptea trecutE din viatE, la varsta de 91 de ani.

- Patriarhul Moscovei AYi al AZntregii Rusii, Kiril, vine A®n Republica Moldova. Sanctitatea Sa se va afla A®n E›ara noastrAƒ timp de trei zile E™i va vizita oraE™ele ChiE™inAƒu, BAƒlE›i, Comrat E™i Bender.