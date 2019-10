Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata condoleante familiilor victimelor accidentului rutier care a avut loc in judetul Ialomita, precizand ca l a intristat foarte mult. Acesta a a subliniat ca lipsa de infrastructura ucide si ca nepasarea criminala a PSD costa vieti de romani.Azi dimineata,…

- Duminica, 6 octombrie, incepand cu ora 8.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba de sfintire mare a bisericii cu hramurile " Adormirea Maicii Domnului si Sfanta Cuvioasa Parascheva" din Ovidiu str. Nationala, nr 116, langa Primarie .Credinciosii se vor putea inchina in Sfantul Altar,…

- O mașina a cazut sabata intr-un canal din comuna Draganu, din județul Argeș. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite. Victimele se aflau in mașina care a plonjat in canal. Una dintre acestea a fost gasita incarcerata. Politia Judeteana Arges a anuntat ca un barbat de 64 de ani, din Slovacia,…

- Trafic dirijat pe DN2E85, din primele date un sofer de 51 de ani din Mihailesti, care se deplasa pe DN2B,ajuns la intersecția cu DN2E85, nu ar fi acordat prioritate autoturismului condus pe drumul european din direcția Buzau catre Urziceni de un botosanean de 41 de ani. In urma coliziunii celor doua…

- Drumul care leaga centrul comunei Horea de varful Petreasa, unde a avut loc accidentul aviatic din ianuarie 2014 a fost asfaltat, ”Drumul lui Iovan” a devenit o noua atractie turistica in Apuseni.

- Un incident socant s-a petrecut intr-o biserica penticostala din Mures, in timpul unei ceremonii de botez. Pastorul care oficia slujba a murit electrocutat. Barbatul de 37 de ani se afla in bazinul cu apa alaturi de doi enoriasi.

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri dimineața, in jurul orei 9.00, pe șoseaua de centura a orașului Alba Iulia. Din primele date, doua mașini au intrat in coliziune. UPDATE: Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este oprit, la momentul publicarii acestei știri. Din primele date, accidentul s-a petrecut…

- La Centrul Social pentru ingrijirea persoanelor in varsta „Bunul Samaritean” din localitarea Coroieni, a avut loc recent o rugaciune de obște și slujba de pomenire pentru un tanar trecut la cele veșnice prea devreme. Slujba a fost savarsita cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul…