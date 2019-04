Stiri pe aceeasi tema

- Poliția iese la vanatoare de vitezomani. Razie in Argeș. Polițiștii argeșeni acționeaza pe drumurile din județ, pentru prevenirea evenimentelor rutiere generate de viteza excesiva, avand in vedere ca aceasta este principala cauza a evenimentelor rutiere cu urmari grave. Conform calendarului de activitați…

- 1.002 sanctiuni aplicate, 10 permise de conducere retinute, 9 certificate de inmatriculare retrase si bunuri confiscate in valoare de 5.877 de lei sunt rezultatele obtinute de politisti in urma unei razii organizate ieri, pe raza judetului Dambovita. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie…

- Acțiunea rutiera a avut loc miercuri, 20 martie, intre orele 10.00 și 20.00, pentru desfașurarea ei fiind angrenate efective marite din cadrul Serviciului și Biroului Rutier, precum și reprezentanți ai Registrului Auto Roman. In cele 10 ore de control in trafic au fost aplicate peste 200 de sancțiuni…

- Politistii rutieri au actionat, in weekend, pe raza intregului judet, in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, reducerii riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor…

- Un numar de 124 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate si 27 de premise de conducere au fost retinute in weekend de politistii rutieri, in urma unei actiuni avand ca scop prevenirea si combaterea incalcarii regimului legal de viteza, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul…

- Bilantul de week-end al politistilor rutieri: doua zile consecutive de actiuni, 140 de sanctiuni contraventionale aplicate si amenzi in valoare de peste 70 000 de lei. Zilnic, politistii maramureseni actioneaza pe principalele artere rutiere de pe raza judetului pentru depistarea, identificarea si tragerea…

- La data de 12 ianuarie , plitistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au desfasurat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza dar si al celorlalte cauze generatoare de accidente rutiere grave, respectiv neacordarea de prioritate vehiculelor sau…