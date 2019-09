Stiri pe aceeasi tema

- O statuie din lemn care seamana cu Donald Trump a fost ridicata intr-un sat din Slovenia, țara de origine a soției președintelui american. Artistul care a realizat lucrarea spune ca figurina, inalta de 8 m, reprezinta un avertisment, arata Reuters, potrivit Mediafax.Monumentul realizat din…

- Slovenia a inceput lucrarile de construire a unui nou segment de gard la frontiera de sud cu Croatia, pe o lungime de 40 de km și inalt de 2,5 metri, destinat sa stavileasca numarul in crestere de migranti ilegali, transmite joi Reuters, potrivit Agerpres.Conform politiei slovene, 7.415 migranti…

- Emisarul american pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, urmeaza sa calatoreasca saptamâna viitoare în Japonia și Coreea de Sud pentru a ajuta la coordonarea eforturilor privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, a informat vineri Departamentul de Stat american, relateaza Mediafax citând…

- Statele Unite, Italia, Franța, Marea Britanie și Germania solicita Serbiei și Kosovo sa relanseze dialogul privind normalizarea legaturilor, pentru a permite avansarea discuțiilor referitoare la aderarea la Uniunea Europeana, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Negocierile dintre Belgrad și…

- Serbia intentioneaza sa imprumute mai multe miliarde de euro din China si alte tari straine in urmatorii ani, pentru a finanta investitii in proiecte regionale, a declarat vineri ministrul Infrastructurii, Zorana Mihajlovic, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Pana acum, Serbia a atras…

- Ambasadorul Germaniei la Belgrad, Thomas Schieb, a declarat ca nu exclude posibilitatea ca în 2025 Serbia sa adere la Uniunea Europeana, însa a subliniat ca este un plan ambitios, iar aderarea la UE depinde de îndeplinirea unor conditii, fara a vorbi de date fixe, potrivit Blic, citat…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a antrenat in vederea participarii la turneul de la Wimbledon (1-14 iulie), pe un teren hard la Belgrad, in contextul in carte Serbia nu dispune de niciun teren pe iarba, relateaza Reuters.