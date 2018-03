Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului.Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- Manifestantii scandeaza impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE si cer demisia presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului: "PSD, ciuma rosie", "Demisia!", "Hotii!", "Cuib de hoti si de mafioti". De asemenea, oamenii afiseaza pancarte cu mesajele "Referendum pentru legile Justitiei", "Vrem…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Tabara a fost instalata anul trecut de suporterii liderului opozitiei, Mihail Saakashvili, caruia i s-a retras cetatenia ucrainiana. Saakashvili, fost presedinte al Georgiei, a fost deportat in Polonia luna trecuta. Majoritatea suporterilor lui Saakashvili au parasit tabara dupa deportarea…

- Cel putin zece persoane au fost ranite, iar alte zeci au fost retinute in urma confruntarilor produse sambata, la Kiev, intre fortele de ordine si manifestanti ai opozitiei care il sustin pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, relateaza agentiile Interfax, Reuters si Associated Press.

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ cererii ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, solicita demisia ministrului Justiției, dupa aceasta infrangere din plenul CSM.Citește…

- Prima ședința a comisiei speciale pentru șeful SPP a avut loc, marți. Senatorul PSD Daniel Butunoiu a fost ales președinte al comisiei de ancheta care va cerceta activitatea directorului Serviciului, Lucian Pahonțu. Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP Lucian Pahontu a…

- Liviu Dragnea a negat zvonurile potrivit carora PSD ar luat in calcul suspendarea președintelui Iohannis, daca acesta va refuza sa o revoce din funcție pe șefa DNA. Președintele PSD a mai precizat și ca decizia președintelui nu poate fi contestata la Curtea Constituționala. Intrebat daca PSD se gandește…

- Curtea Constituționala a stabilit termenul pentru judecarea sesizarii PNL pe tema inființarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru SPP. Hotararea votata marți de Parlament va ajunge pe masa judecatorilor constituționali in data de 14 martie.iberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala…

- PNL contesta la Curtea Constitutionala ancheta vizand activitatea SPP Foto: Arhiva. Liberalii au contestat joi, 22 februarie, la Curtea Constitutionala hotarârea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale de ancheta pentru verificarea activitatii directorului Serviciului de…

- PNL a sesizat Curtea Constitutionala impotriva deciziei de marti a Parlamentului cu privire la infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- Fortele slovene au esuat la un test de pregatire de lupta al NATO, din care fac parte incepand cu 2004, un rezultat calificat miercuri drept "previzibil" de armata, dupa ani de taieri bugetare, scrie AFP.

- „Sa terminam cu lectii despre penali! In tara asta nu e exclus sa se supere sa te umfle cu tot cu mirul pe frunte. E colega noastra de la PSD, vedeta nationala, vrem sa stim, am o nedumerire, pana la urma acel pacatos Portocala a paradit-o sau n-a paradit-o?", a afirmat, de la tribuna Parlamentului,…

- ​Plenul reunit al Parlamentului a votat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri…

- Seful statului nu va mai putea initia referendum republican prin emiterea unui decret. Potrivit unui proiect de lege, expus spre consultari publice, doar Parlamentul isi pastreaza dreptul de a initia orice tip de referendum, transmite IPN.

- Partidul Popular European din Moldova respecta decizia primarului general al mun. Chișinau de a demisiona. Totodata, PPEM constata ca aceasta demisie este o continuare logica a modului defectuos in care a condus capitala Republicii Moldova, iar anunțul de astazi este o tentativa de a arunca societatea…

- Marți, 13 februarie, Facebook-ul a luat foc. Jigodiile diversioniste, care il slujesc pe Liviu Dragnea, au aruncat pe piața ideea ca liderul PSD va scapa de condamnarea din dosarul ”Referendumului”, intrucat este ilegala, ca urmare a unei hotarari barboase adoptate de Curtea Constituționala. Jigodiile…

- Ministrul Justitiei a declarat, joi seara, ca, in luna februarie, va prezenta in Parlament un raport pe baza datelor primite de la Ministerul Public cu activitatea DNA, DIICOT si structurile din teritoriu. "Legea spune ca in luna februarie trebuie sa le primesc. Cum le-am primit, stabilesc cu presedintii…

- Liderul comunistilor, Vladimir Voronin, a numit-o pe ex-comunista Aliona Babiuc „prostituata politica”, dupa ce democratii au anuntat ca aceasta a aderat la fractiunea PDM, scrie adevarul.ro „În asa zi jubiliara, dumneavoastra ati majorat componenta fractiunii…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- USR cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru inechitatile produse de Legea salarizarii, sustinand ca aceasta a refuzat sa-si asume acest proiect si a pasat responsabilitatea Parlamentului, potrivit unui comunicat de presa.

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- Igor Dodon nu regreta ca Tudor Pantaru si-a depus demisia din functia de presedinte al Curtii Constitutionale (CC). Dimpotriva, seful statului s-a aratat incantat de aceasta decizie si a afirmat ca va fi „cu un roman mai putin” la Inalta Curte.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu.El a spus ca au fost admise obiectii care vizau mai ales raspunderea…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania și evoluța discuțiilor privind modificarea Legilor Justiției. Raspunsul vine dupa ce șefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentanților CE ca „nu…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat pentru 30 ianuarie pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317. Potrivit primelor informații, una dintre aceste…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- "Mihai Tudose s-a angajat in fața Comitetului Executiv al PSD ca daca partidul ii cere, el iși va da demisia. Este un gest de onoare," a spus Marius Pieleanu. Pieleanu spune ca un membru al Comitetului Executiv Național al PSD ii va cere demisia, iar votul va fi pentru debarcarea premierului…

- Legea anti-propaganda, care interzice anumite publicatii ruse in Republica Moldova, a fost promulgata, miercuri, de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dupa ce Curtea Constitutionala i-a suspendat din nou prerogativele presedintelui Igor Dodon, care a refuzat sa semneze aceasta lege.…

- Andrian Candu, care ocupa temporar interimatul functiei de presedinte al Republicii Moldova, a promulgat legea antipropaganda si a semnat decretele de numire in functii a noilor ministri. Astfel, in Codul audiovizualului sunt incluse noi norme prin care se asigura protectia persoanelor, a…

- Fortele de ordine si ofiterii serviciilor de informatii au retinut aproximativ 3.700 de persoane in timpul protestelor, a declarat Sadeghi, citat de site-ul oficial al Parlamentului iranian, icana.ir.Astfel, parlamentarul sustine ca numarul persoanelor arestate este cu mult mai mare fata…

- Curtea Constitutionala a decis vineri, 5 ianuarie, ca Igor Dodon a incalcat Constitutia cand a refuzat repetat sa promulge legea ce interzice propaganda rusa. Curtea a stabilit ca presedintele tarii va fi suspendat din functie ca atributia de promulgare a legilor sa revina unui presedinte interimar,…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, sa ii suspende presedintelui Igor Dodon atributiile de numire a noilor ministri, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat. Curtea a constatat ca „presedintele se afla in imposibilitatea indeplinirii…

- „Curtea Constituționala a devenit ostatica propriilor decizii neinspirate, a precedentelor pe care le-a creat. Este evident pentru toata lumea ca membrii CC au acceptat sa „joace” așa cum le dicteaza guvernarea democrata”. Declarația a fost facuta de Igor Dodon pe o rețea…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md. Igor Dodon a semnat demisiile mai…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri. Prerogativa urmeaza sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie news.ro, care citeaza deschide.md.

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a stabilit marți, 2 ianuarie 2018, ca președintele Igor Dodon și-a incalcat atribuțiunile constituționale și juramantul de credința. Astfel, Curtea a stabilit ca Dodon sa fie suspendat temporar din funcție, atribuțiunile urmand sa fie preluate temporar…

- Iurie Leanca și-a depus demisia din funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Un proiect de hotarare in acest sens a fost inclus cu puțin timp in urma pe ordinea de zi și urmeaza sa fie votat in plen.

- Curtea Constituționala ar putea fi formata din șapte judecatori numiți pe un mandat unic, cu o durata de noua ani. Un proiect de lege pentru modificarea Constituției, propus de Ministerul Justiției, a fost examinat și susținut astazi de membrii Comisiei Juridice a Parlamentului.

- Termenul in care presedintele, opozitia, Avocatul Poporului sau Inalta Curte pot sesiza la Curtea Constitutionala legile justitie este de doar doua zile iar juristii consultati de HotNews.ro sustin ca acesta include zilele nelucratoare. Or, legea privind statutul magistratilor inca nu a fost publicata…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, luni, ca romanii ar putea fi intrebati, in cadrul unui referendum, daca isi doresc ca Romania sa fie o monarhie, in contextul in care “tarile care au monarhii sunt tari dezvoltate”. Premierul Mihai Tudose a spus insa ca nu poate fi de acord…

- Curtea Constituționala a validat mandatul de deputat al Alionei Babuc, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, transmite NOI.md. Dupa ce i-a spus bun venit, președintele Parlamentului, Andrian Candu, i-a urat mult succes și realizari frumoase in serviciul cetațenilor Republicii Moldova. {{259798}}Ulterior,…