Slovenia: Premierul a demisionat din cauza proiectului unei cai ferate de un miliard de euro

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, la Palatul Victoria, pe Osman Koray Ertaș, ambasadorul Republicii Turcia in Romania, intr-o vizita de curtoazie. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Turcia, in 2018 implinindu-se…

- Catalin Urtoi, membru fondator al asociatiei "Impreuna pentru A8", a declarat, duminica, pentru News.ro ca actiunile de protest organizate in ultimul an nu au avut efectul scontat si ca este nevoie de presiune constanta pentru a determina autoritatile sa demareze constructia de autostrazi in Romania.…

- Atunci specialistii avertizau ca fiecare tara trebuie sa isi faca o rezerva de plasma pentru prepararea de medicamente, dar suntem printre putinii din Uniune care nu au facut acest lucru. Iar acum, bolnavii sunt la mila strainilor, carora le-am cerut disperati ajutorul. Romania este una dintre putinele…

- Maine, executivul European ar putea lua sancțiuni dure impotriva a noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane, anunța agentia de presa ANSA, citata de mediafax.ro.

- Un studiu Eurostat arata ca hainele sunt cu aproape 10% mai ieftine in tara noastra, fata de media Uniunii Europene, in schimb, incaltamintea este mai scumpa decat media europeana, in conditiile in care Romania are al treilea cel mai mic salariu pe economie din UE . In tara noastra, articolele vestimentare…

- Hunor: PNL a devenit un partid ultranationalist si antimaghiar Kelemen Hunor a declarat, sambata, la Targu-Mures, ca PNL a devenit un partid ultranationalist si antimaghiar, iar avand abordari precum ”lasa ca trece supararea UDMR” liberalii fac o greseala si mai mare. Kelemen a spus, presei, la…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- Premiera nationala la Cluj: Istorie predata in scoli cu ajutorul filmelor Programul de educație cinematografica, implementat in premiera nationala la Cluj, iși propune sa creasca popularitatea filmului european in randul elevilor de liceu și in același timp sa contribuie la imbunatațirea calitații orelor…

- Directia de Sanatate Publica Galati a confirmat, marti, un nou deces din cauza hipotermiei inregistrat in actualul sezon. Este vorba despre o femeie in varsta de 74 de ani, care a fost gasita pe 23 februarie in stare grava intr-un imobil din Galati, fara caldura, unde locuia fara forme legale. Ea a…

- Tinand cont ca valul de frig ce afecteaza Romania se va intensifica, iar gerul va fi persistent chiar și pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada, ISU Arges face urmatoarele recomandari. ・ Imbracați-va gros și evitați expunerea in…

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale, arata Mediafax.Si in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral…

- Neatenția și lipsa barierelor la trecerile la nivel cu calea ferata fac, din nou, victime. Inca doua persoane și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de tren, in judetul Iași.

- Circulația rutiera este oprita, joi dimineața, pe DN2 (E85), din cauza unui accident in Dumbraveni, Vrancea. Doua tir-uri și o mașina s-au ciocnit la ieșire din localitate, pe drumul spre Ramnicu Sarat. Un alt accident a avut in aceasta dimineața in județul Buzau, in care au fost implicate o mașina,…

- Marian Oprișan, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, a anunțat, miercuri, dupa ședința PSD, ca șefii de CJ se vor reuni joi la Parlament, urmând sa participe și premierul Viorica Dancila, dar și mai mulți miniștri.

- Alte cinci noi decese din cauza gripei au fost confirmate miercuri, numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand astfel la 45. Patru dintre pacienti sunt din judetele Caras-Severin si Suceava.

- Este nevoie de un proiect de reformare a Poliției, de proceduri clare si eficiente in lupta impotriva infractorilor. Este semnalul pe care il trage premierul Viorica Dancila, prezent la bilanțul IGPR pe anul trecut. Cu toate acestea Romania este o țara sigura, a adaugat premierul.

- „Deoarece noi consumam mai mult bunuri din import, creșterea economica de 7% s-a dus in buzunarele altora. Guvernul trebuie sa sprijine urgent producatorii de bunuri și servicii autohtoni, pentru ca banii cheltuiți de romani sa ramana in Romania!”, spune deputatul PNL Mara Mareș. Conform datelor INS,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 31, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie antena3.ro.

- In cadrul seminarului ”Innovation networks in the Central Eastern European region for increasing value chain development in the organic sector” organizat in data de 14 februarie 2018 la Expo Biofach Nurnberg, cel mai mare targ internațional specializat in domeniul ecologic din lume, Romania a fost menționata…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca aprobarea de catre Guvern, in sedinta de joi, a proiectului de lege privind achizitia sistemelor HIMARS si a proiectului de hotarare referitor la corvetele multifunctionale reprezinta pasi importanti in inzestrarea Armatei Romane. 'In calitatea sa de stat…

- AFI City, primul proiect rezidential pe care proprietarii mall-ului AFI il dezvolta in Romania, a primit autorizatia de constructie. Complexul va fi construit in nordul Capitalei si va avea 190 de apartamente, in prima faza.

- Mancam mere, struguri, tomate, cartofi din import. La fel si laptele si produsele lactate, dar si carnea si produsele din carne ne vin de la vecinii europeni. Romania importa marfuri alimentare pe...

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Ne-am obișnuit ca in Romania fabricile sa se inchida din motive financiare sau lipsa de rentabilitate, dar fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Citește…

- "Astazi am inregistrat al 17-lea deces din cauza gripei. O pacienta de 78 de ani a decedat la Institutul 'Marius Nasta'. Sezonul de gripa a demarat mai tarziu. Din fericire, nu putem vorbi despre o epidemie de gripa. Exista focare locale - Bucuresti, Iasi, Constanta, cu posibilitate de extindere…

- Alte opt persoane au murit, în ultimele zece zile, din cauza virusului gripal, numarul deceselor ajungând la 16. De la începutul sezonului 2017-2018 au fost înregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- Dupa plecarea lui Mihai Tudose de la Palatul Victoria, in urma retragerii sprijinului de catre PSD, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost desemnat premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis. La numai trei zile dupa ce i-a luat scaunul, Mihai Fifor i-a aplicat o lovitura grea lui Tudose,…

- Vali Vijelie este unul dintre cei mai apreciati cantareti de manele din Romania. Barbatul a povestit intr-o emisiune tv cum si-a pierdut mustata. A facut un pariu cu Minodora, mizand pe faptul ca artista nu poate sa faca zece ture de stadion, insa a facut cincisprezece. In acel moment, Minodora i-a…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan. "Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- Ca europarlamentar, Viorica Dancila a aparat in Parlamentul European actiunile PSD-ALDE privind justitia, in mai multe cuvantari. In 1 februarie 2017, in Parlamnetul European, Viorica Dancila a anuntat ca in Romania au avut loc proteste violente, cu petarde si pietre aruncate.

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. „Portalul…

- ”Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu ii convine presedintelui ca un partid asa puternic cum este PSD-ul sa fie undeva la 45 – 46%. Este foarte clar ca se incearca cumva, probabil din afara sau dinauntru, destabilizarea partidului.…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, lanseaza un mesaj de susținere pentru premierul Mihai Tudose și arata ca premierul trebuie sa aiba puterea de a decide cu cine poate colabora și cu cine nu. Citește și: Ce va face premierul Mihai Tudose: condițiile in care spune ca va DEMISIONA…

- Executivul este unul politic, dar premierul "trebuie sa fie in orice situatie seful Guvernului", a afirmat, sambata, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre. "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest Guvern sa functioneze si mai bine decat…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor."Atunci cand suntem intrebati care este…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Ironii in sedinta de Guvern! Dupa anuntul facut de ministrul Nica, premierul Mihai Tudose a tinut sa-l avertizeze pe ministrul Daea ca este "in pericol" si ca are un competitor acerb in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.Citeste si: Banca Mondiala a revizuit estimarile pentru Romania:…

- Un copil in varsta de de 2 ani din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei a decedat pe 4 ianuarie in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava.Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, Mihai Ardeleanu, a declarat vineri ca existau suspiciuni…

- Concernul international, format din firme din SUA, Franta si Grecia, care a castigat licitatia pentru studiul geotehnic al proiectului a dat in judecata Primaria Galati si cere respectarea contractului de 3,9 milioane de euro. Pana acum, municipalitatea a refuzat orice plati contractuale, argumentand…

- Copilul a ajuns la Spitalul Judetean Suceava in cursul zilei de marti, fiind diagnosticat cu stomatita, dar ulterior starea sa de sanatate s-a inrautatit. Baiatul a fost transferat la sectia de Terapie Intensiva din cadrul aceluiasi spital, unde a fost intubat. El a murit in cursul zilei de joi.…

- Județul Maramureș, reprezentat prin Consiliul Județean, inițiatorul proiectului ”Plan de revitalizare a satului Maramureșean”, a solicitat incheierea unui acord de parteneriat cu Ordinul Arhitecților din Romania, Filiala Teritoriala Nord-Vest și 19 unitați administrativ-teritoriale (UAT) de pe raza…

- Magistrata Ingrid Mocanu susține, intr-o postare pe contul sau de socializare, ca cei din Europa discuta despre ce se intampla in Justiția din Romania. Aceasta, citand Neweurop.ro, descrie implicarii SRI in actul de Justiție.

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de un miliard de...

- E iures in vestiarul fostei campioane a Romaniei, Astra Giurgiu! Jucatorii nu si-au primit salariile de aproape trei luni, iar antrenorul Edward Iordanescu nu stie cum sa le mai capteze atentia la antrenamente si chiar la jocuri. Astra a inceput greoi campionatul, date fiind plecarile masive din lot,…

- Pachetele nu vor ajunge anul acesta, pentru ca nu s-au finalizat procedurile de achizitie Violeta Stoica Ploieștenii care au fost in anii trecuți beneficiari ai pachetelor de ajutoare alimentare de la Uniunea Europeana ar putea sa ramana cu buza umflata din acest an, pentru ca modificarile survenite…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul premier critica nu doar modificarile aduse legilor justiției ci și graba și metoda prin care coaliția de guvernare a ințeles sa promoveze schimbarile. Dacian Cioloș lanseaza un apel catre cetațeni rugandu-i sa nu ramana indiferenți. Intr-o postare pe Facebook, fostul…