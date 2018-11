Stiri pe aceeasi tema

- Un protestatar care participa la o manifestatie desfasurata in Franta, pe fondul cresterii taxelor de combustibil, a murit sambata dupa ce a fost lovit in mod accidental de un autovehicul, a informat ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Militari israelieni au impuscat mortal un student si au ranit alti trei palestinieni in cursul unei razii ce a avut loc miercuri intr-un sat din Cisiordania ocupata, a indicat un oficial palestinian din domeniul medical, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. Armata israeliana a afirmat…

- O instanta judiciara a aprobat, marti dupa-amiaza, acordul Comisiei pentru Garantii si Tranzactii financiare din SUA cu Tesla care va avea ca efect finalizarea litigiului prin demisia presedintelui companiei, Elon Musk, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ia in considerare numirea Dinei Powell in funcția de ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, in urma demisiei lui Nikki Haley, infirmand și zvonul conform caruia va oferi funcția fiicei sale, Ivanka Trump, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Donald…

- Președintele Organizației internationale a Politiei (Interpol), Meng Hongwei, și-a prezentat demisia, duminica, dupa ce a fost arestat preventiv in China, fiind investigat de Biroul chinez anticoruptie, relateaza site-ul agenției Reuters.

- Tesla si Elon Musk au fost de acord sa plateasca 20 de milioane de dolari fiecare catre Comisia de valori mobiliare si burse (SEC) si miliardarul va demisiona din functia de presedinte al consiliului de administratie al Tesla, insa va ramane director general, conform Reuters.

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a estimat luni, la o conferinta in Slovenia, ca este realist ca un acord privind 'divortul' dintre Marea Britanie si UE sa fie incheiat in 6-8 saptamani, a anuntat ambasada britanica la Ljubljana, potrivit Reuters. ''Cred…