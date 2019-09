Stiri pe aceeasi tema

- Alex Baluța (25 de ani, extrema dreapta), fostul fotbalist al Universitații Craiova, a fost imprumutat de Slavia Praga la Slovan Liberec pana in iunie 2020. Tentokrat pohyb smerem z Edenu k Nise: ️ https://t.co/Sz6Xcciz2b pic.twitter. ...

- Alexandru Baluta (25 de ani) a fost imprumutat la formatia ceha Slovan Liberec, de la Slavia Praga, mutarea fiind confirmata de fotbalistul roman, joi seara, anunța MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici declara! ‘Cred ca este o dovada de iresponsabilitate’ Extrema dreapta nu a mai acceptat…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a pierdut și returul cu omoloaga din Cehia, Slavia Praga, in play-off-ul Ligii Campionilor, la diferența minima, la fel ca in tur. Cehii s-au impus cu 1-0, același scor ca la Cluj-Napoca, golul fiind marcat in minutul 66 prin Jan Boril.Vezi golul AICI CFR…

- Noul tehnician al dinamovistilor si-a inceput cariera de antrenor principal in campionatul Cehiei la Bohemians Praga si a mai antrenat echipele Mlada Boleslav (trei mandate), AEL Limassol, Dinamo Tbilisi, Viktoria Plzen, Dinamo Minsk si Slavia Praga. Mlada Boleslav este ultima echipa antrenata de Dusan…

- Nicolae Stanciu și Alexandru Baluța au marcat in amicalul caștigat de Slavia Praga contra celor de la Zizkov, echipa din liga secunda a Cehiei, scor 6-0. Așa cum e obiceiul la Slavia Praga, Nicolae Stanciu (26 de ani) a fost capitan la primul meci jucat pentru noua echipa, dupa transferul de la Al Ahli.…

- Slavia Praga, formația romanilor Alex Baluța și Nicușor Stanciu, a caștigat sambata seara Supercupa Cehiei și Slovaciei, dupa o victorie categorica reușita in fața lui Spartak Trnava, scor 3-0. Partida, disputata la Trnava, pe stadionul Anton Malatinsky, a inceput fara cei doi romani pe teren. ...

- Revenirea lui Nicolae Stanciu (26 de ani) in fotbalul din Europa este o chestiune de zile. Dupa sase luni modeste petrecute la Al Ahli, in Arabia Saudita, internationalul roman este la un pas de a semna cu Slavia Praga. Mijlocasul vrea sa joace pentru campioana Cehiei, desi oferta finaciara facuta de…

- Alexandru Baluta (25 de ani) se poate desparti de Slavia Praga in aceasta vara. Mijlocasul este urmarit de cateva echipe, iar trei dintre ele ar fi trimis gruparii din Cehia oferte concrete. Potrivit ProSport, doua cluburi din MLS vor sa il transfere, iar un club din La Liga este gata sa il imprumute…