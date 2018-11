Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite a facut apel marți la desfașurarea unei anchete independente și imparțiale in cazul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, care a disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agenției Anadolu, citat de Mediafax.

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…

- Procurorul general al Slovaciei a condamnat vineri trei persoane pentru crima cu premeditare in cazul asasinarii jurnalistului de investigații Jan Kuciak, care investiga activitațile unei grupari infracționale care avea legaturi cu mafia italiana, relateaza Mediafax, citand site-ul agenției Reuters.

- Procurorul general al Slovaciei a condamnat vineri trei persoane pentru crima cu premeditare in cazul asasinarii jurnalistului de investigații Jan Kuciak, care investiga activitațile unei grupari infracționale care avea legaturi cu mafia italiana, relateaza site-ul agenției Reuters.Cele trei…

- Politia din Slovacia a retinut un grup de suspecti in legatura cu asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, conform presei locale, scrie Politico.

- Politia slovaca a arestat joi dimineata mai multe persoane suspectate de implicare in asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale in luna februarie, a anuntat avocatul familiei...

- Politia slovaca a retinut joi dimineata una sau mai multe persoane suspectate de asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, au comunicat - citand surse ale politiei - mai multe media slovace, intre care cotidianul SME si site-ul Aktuality.sk, pentru care a lucrat ziaristul…

- Politia slovaca a retinut una sau mai multe persoane suspectate de uciderea reporterului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, au anuntat joi mai multe site-uri slovace, inclusiv site-ul publicatie SME si Aktuality.