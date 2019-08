Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul principal al reprezentativei de seniori, Tudor Costescu, s-a decis asupra celor 12 jucatori care vor evolua sub tricolor, miercuri, la Nicosia, in primul meci oficial al ”vulturilor” din Grupa F a FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers. Lotul RomanieiGiordan WATSON – CSM CSU OradeaLucas TOHATAN…

- Rezultatul EBITDA inregistrat de segmentul Upstream a fost cu 10% mai scazut in prima jumatate a anului 2019, de 553 milioane dolari, cresterea volumelor nefiind suficienta pentru a compensa scaderea preturilor la petrol si gaze, precizeaza compania. Segmentul a ramas cel mai mare generator de flux…

- Vacanta se apropie de sfarsit. CSU Belor Galati va ataca cel de-al doilea sezon consecutiv in Divizia A1 cu un lot schimbat in proportie foarte mare, doar cele doua galatence Anamaria Berdila si Violeta Stan fiind pastrate de noua conducere tehnica. Antrenorul Bogdan Paul, care revine in orasul de…

- Concurența piețelor cu costuri mai reduse din Europa de Sud-Est, trecerea la vehiculele electrice și tensiunile comerciale globale se numara printre motivele care ingrijoreaza industria auto din Slovacia, care asigura 12% din PIB și mai mult de unul din zece locuri de munca, relateaza mediafax.Fabrica…

- Petre Apostol Sahista Antonia Radu a reprezentat Clubul Sportiv Municipal Ploiesti la Festivalul International de Sah FISCA 2019, turneu desfasurat in perioada 21-30 iunie, la Hotelul Delta, din statiunea Jupiter. Tanara sportiva in varsta de doar 7 ani, pregatita de Petre Grigore, a avut evolutii foarte…

- Partidul conservator de guvernamant din Croatia, Uniunea Democrata Croata (HDZ), ar urma sa castige 5 din cele 11 mandate de eurodeputat alocate acestei tari, conform unui sondaj la iesirea de la urne, informeaza agentia dpa. Formatiunea HDZ face parte din grupul popularilor europeni (PPE).…

- Alianta de guvernare Fidesz (conservator) - KDNP (crestin-democrat) ar putea obtine peste jumatate din voturi la alegerile de duminica pentru Parlamentul European, conform unui sondaj preelectoral dat publicitatii marti si preluat de MTI. Alianta de guvernare este creditata cu 54% din…

- In ultimele 12 luni, 44,3 la suta din romani sustin ca au citit o carte in timp ce 51,1% au declarat ca au mers la mall. 77,4% dintre romani se considera persoane religioase si 15,2% participa la serviciul religios cel putin o data pe saptamana. In ceea ce priveste vizita Papei Francis de la sfarsitul…