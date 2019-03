Stiri pe aceeasi tema

- Avocata liberala Zuzana Caputova va deveni prima prima femeie sef de stat in Slovacia, potrivit rezultatelor partiale aproape complete din turul al doilea al alegerilor publicate sambata seara de Oficiul de statisitici, informeaza AFP. Militanta anticoruptie a obtinut 58,38% din voturi, conform rezultatelor…

- Avocata liberala Zuzana Caputova va deveni prima femeie președinte al Slovaciei. Rezultatele aproape complete din cel de-al doilea tur de scrutin, publicate sambata seara de Oficiul Național de Statistica, o dau drept caștigatoare pe militanta anticorupție. Zuzana Caputova a obținut 58,38 la suta din…

- Avocata liberala Zuzana Caputova va deveni prima femeie presedinte al Slovaciei, potrivit rezultatelor aproape complete al celui de-al doilea tur al alegerilor publicate sambata seara de Oficial national de statistica, relateaza AFP preluata de Agerpres. Militanta anticoruptie a obtinut 58,38%…

- Avocata liberala Zuzana Caputova va deveni prima femeie presedinte al Slovaciei, potrivit rezultatelor aproape complete al celui de-al doilea tur al alegerilor publicate sambata seara de Oficial national de statistica, relateaza AFP. Militanta anticoruptie a obtinut 58,38% din voturi, conform rezultatelor…

- Slovacii au început sa voteze sâmbata în al doilea tur al alegerilor prezidentiale a caror mare favorita este o avocata aflata în razboi împotriva coruptiei într-o tara marcata de asasinarea unui jurnalist de investigatie anul trecut, relateaza France Presse, citata…

- Avocata Zuzana Caputova, militanta pentru mediu si critic virulent al guvernului, este pe cale de a obtine o victorie detasata in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Slovacia, la 30 martie, potrivit mai multor sondaje, relateaza AFP. Aceasta novice in politica in varsta de…

- Avocata si militanta pentru mediu Zuzana Caputova a preluat conducerea in sondajele privind intentiile de vot inaintea alegerilor prezidentiale care au loc in Slovacia la 16 martie, informeaza joi agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul Capitalei,…

- Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe primul loc in urma audierii din Comisia CONT a Parlamentului European. Kovesi a obținut 12 voturi, in timp ce candidatul francez Jean-Francois Bohnert a luat doar 11 voturi.”Tocmai s-a incheiat votul in Comisia de Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European…