Presedintele slovac Andrej Kiska l-a numit joi pe Peter Pellegrini in functia de premier pentru a pune capat crizei politice provocate de asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, care a condus la demisia lui Robert Fico, relateaza Reuters.



De la caderea comunismului in mod pasnic in urma cu circa trei decenii, Slovacia s-a confruntat cu cele mai ample proteste dupa ce jurnalistul de investigatii Jan Kuciak (27 de ani) si logodnica sa au fost asasinati, fiind impuscati in cap, luna trecuta in locuinta lor.



Protestatarii au iesit in strada pentru a cere noi alegeri…