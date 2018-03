​Slovacia: Presedintele a acceptat demisia premierului Fico, dupa asasinarea unui ziarist de investigatii si ample proteste de strada

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anuntat miercuri ca este gata sa demisioneze, informeaza AFP. "Astazi, mi-am oferit demisia presedintelui republicii, Andrej Kiska. (...) Daca presedintele accepta, sunt gata sa demisionez maine", a declarat Fico. Seful executivului…

- "Astazi mi-am oferit demisia presedintelui Republicii" Andrej Kiska, a declarat premierul slovac. "Daca presedintele o accepta, aunt pregatit de demisionez maine". In Slovacia auu avut loc vineri cele mai mari manifestatii de dupa 1989. Aproximativ 50.000 de oameni au iesit in strada in Bratislava,…

- Primul ministru slovac, Robert Fico, si-a anuntat demisia din functie, miercuri dupa-amiaza. Gestul fostului premier a fost facut dupa ce opozitia a insistat pentru ca acesta sa isi prezinte demisia dupa asasinatul din Februarie, al jurnalistului care realiza anchete privind coruptia, Jan Kuciak,…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anuntat miercuri ca este gata sa demisioneze, informeaza AFP."Astazi, mi-am oferit demisia presedintelui republicii, Andrej Kiska. (...) Daca presedintele accepta, sunt gata sa demisionez maine", a declarat Fico. Anuntul premierului survine in contextul…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anuntat miercuri ca este gata sa demisioneze, informeaza AFP. "Astazi, mi-am oferit demisia presedintelui republicii, Andrej Kiska. (...) Daca presedintele accepta, sunt gata sa demisionez maine", a declarat Fico. Anuntul premierului survine…

- #AllForJan. Ministrul de interne al Slovaciei, Robert Kalinak, a demisionat ca urmare a celor mai mari proteste de strada din Slovacia, provocate de moartea jurnalistului Jan Kuciak. Vineri, aproximativ 50.000 de oamnei au protestat pe strazi in Bratislava și au cerut prim-mistrului Robert Fico sa il…

- Ministrul slovac de Interne Robert Kalinak si-a anuntat luni demisia, relclamata in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, sperand ca prin acest gest sa ajute Guvernul de coalitie al lui Robert Fico sa supravietuiasca unei crize, relateaza AFP conform News.ro . ”Demisionez din postul de ministru…

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters. 'Este important sa fie mentinuta stabilitatea, asa…

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Este important sa fie mentinuta…

- Slovacia, una din tarile stabile ale Uniunii Europene, este acaparata de proteste. Zeci de mii de oameni au demonstrat fata de masurile guvernului, in cele mai mari mobilizari populare de la caderea comunismului. Totul a plecat de la asasinarea unui jurnalist de investigatii.

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri seara la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Protestatarii au cerut eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Zeci de mii de slovaci au iesit sa protesteze, vineri, in Bratislava si in alte orase din Slovacia, cerand demisia premierului Robert Fico, pe fondul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care investiga activitatile unui grup infractional de origine italiana, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie respectabila" si la demisia guvernului, precum si avertismentul ca "Slovacia nu trebuie sa ajunga un stat mafiot" sau doar "Rusine!". Marsurile…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie…

- Premierul Robert Fico il acuza pe președinte ca vrea sa destabilizeze țara și ca face jocurile filantropului american de origine maghiara George Soros. Președintele ii ceruse sa remanieze guvernul sau sa organizeze alegeri anticipate.

- Premierul slovac Robert Fico nu a reusit vineri sa dezamorseze criza politica ce a urmat asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, el anuntand noi contacte cu liderii politici pentru saptamana viitoare, in timp ce presedintele Andrej Kiska a cerut din nou demisia guvernului sau alegeri…

- Fico a apreciat prost socul profund provocat de dublul asasinat in societatea civila slovaca. Ministrul culturii a demisionat. Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, i-a cerut prim-ministrului sa-si remanieze guvernul sau sa convoace alegeri anticipate. Robert Fico a incercat atunci sa deturneze atentia…

- Premierul Robert Fico il acuza pe presedintele tarii ca vrea sa destabilizeze tara si ca face jocurile filantropului american de origine maghiara George Soros. Presedintele ii ceruse sa remanieze guvernul sau sa organizeze alegeri anticipate. Premierul Fico a declarat aseara ca presedintele…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- "Vad acum doua solutii: o remaniere in profunzime a guvernului (...) sau alegeri anticipate", a declarat Kiska intr-o declaratie televizata referitoare la aceasta asasinare, care a provocat un adevarat soc in aceasta tara membra a UE, potrivit Agerpres. Asasinarea lui Jan Kuciak (27 de…

- Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat doua solutii la "criza de incredere" in care afacerea uciderii jurnalistului, anchetand asupra unor presupuse fenomene de coruptie ce implicau responsabili politici si mafia italiana, a cufundat statul slovac si institutiile sale: "o remaniere…

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a cerut, duminica, o remaniere profunda a guvernului sau alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, o propunere imediat respinsa de premierul Robert Fico, transmite AFP. Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai înalt nivel, cu legaturi

- Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, a spus duminica ca va avea discutii cu partidele politice si va indemna la formarea unui nou guvern sau va cere alegeri anticipate pentru a reinnoi increderea publica, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii care a zguduit tara, relateaza Reuters.

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, in urma a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak. Ziaristul a fost autorul unor dezvaluiri care duc pana la cel mai inalt nivel in partidul de guvernamant.

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a mers astazi la Ambasada Slovaciei, pentru a-si prezenta condoleantele fata de asasinarea jurnalistului Jan Kuciac.Citeste si: ALERTA - Se strange lațul in jurul lui Netanyahu: Premierul israelian si sotia sa, AUDIATI intr-un dosar de coruptie"Intr-o…

- Ministrul Culturii din Slovacia a demisionat, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. Ministrul slovac al Culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, 28 februarie, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Agerpres . Madaric, membru al conducerii partidului…

- Ministrul slovac al Culturii si-a anuntat demisia in urma asasinarii unui jurnalist de investigatie si a partenerei acestuia, scrie The Associated Press. Marek Madaric, membru al Partidului Smer-Democratie Sociala al premierului Robert Fico, a declarat ca este o decizie personala.”Ca ministru…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa de un milion de euro pentru informatii privind uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia . Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si prietena lui au fost descoperiti, duminica, morti…

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa în valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC

- Peste 50 de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva deciziei lui Tudorel Toader de a declansa procedura de revocare din functie a Codrutei Kovesi. Joi seara peste 300 de oameni au iesit in strada la Brasov si au cerut demisia Guvernului si a ministrului justitiei.

- Cateva mii de israelieni au cerut, vineri, la Tel Aviv, demisia premierului Benjamin Netanyahu, in prima manifestatie de cand politia a recomandat sa fie inculpat in legatura cu fapte de coruptie, relateaza AFP.Manifestantii, veniti in cuplu si cu copii multi dintre ei, s-au adunat intr-o…

- Macedonia i-a scos pe greci în strada. O fosta republica iugoslava folosește numele Macedonia, numele unei provincii din nordul Greciei. Se cearta pe aceasta tema de 27 de ani și nu reușesc sa ajunga la niciun acord.

- Presedintele libanez Michel Aoun le-a cerut marti liderilor politici sa-si asume responsabilitatea în protejarea stabilitatii si securitatii tarii lor dupa ce o disputa politica în care a fost implicat ginerele sau a provocat proteste de strada, relateaza Reuters. Sustinatori ai presedintelui…

- Andrew McCabe, directorul adjunct si directorul general in exercitiu al Biroului Federal de Investigatii, a demisionat luni, afirma surse politice de la Washington citate de NBC News si de site-ul Axios.com.

- Ce se intampla cu Gica Popescu dupa demisia premierului Mihai Tudose, cel care l-a numit, saptamana trecuta, pe fostul mare internațional in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru. Avocatul Gheorghe Piperea, fost consilier onorific al prim-ministrului demisionar Mihai Tudose,…

- K. Iohannis l-a desemnat premier interimar pe Mihai Fifor Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar. Președintele a mai spus ca va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice…

- Site-ul Administratiei Prezidentiale anunta ca seful statului va sustine o declaratie de presa, la ora 12:30. Este prima iesire publica a lui Klaus Iohannis dupa ce liderii PSD i-au retras sprijinul premierului Mihai Tudose, iar acesta a demisionat. Potrivit unor ...

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a isa scrie, dar…nformat luni seara Guvernul intr-un comunicat. „Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate "careia sa-i pese de guvernarea...

- Președintele organizației județene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, inaintea ședinței de urgența a conducerii naționale a partidului, ca „onorabil” ar fi ca premierul Mihai Tudose sa demisioneze din funcție.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea forteaza convocarea sedintei Comitetului Executiv pentru a cere demisia premierului Mihai Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid, dupa ce mai multi lideri au solicitat intrunirea cat mai rapida a conducerii partidului pentrua transa disputa interna. Potrivit…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca deznodamantul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi unul ”nu chiar placut”, iar in cazul in care conflictul va continua in acest fel, mai ramane ca CEX al PSD sa ceara demisia premierului.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, luni, la Parlament, ca magistratii nu au dreptul, prin lege, sa protesteze si a spus ca, oricum, nu i se pare normal sa se manifesteze...

- Dezbaterea a durat timp de mai bine de doua ore in cadrul unui dineu cu usile inchise la care au luat parte liderii tarilor membre UE si care nu a facut obiectul unor concluzii scrise, la finalul primei zile a summitului de la Bruxelles."Punctele de vedere ale unora si ale altora nu s-au…