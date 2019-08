Ca o consecinta indirecta a uciderii unui ziarist in urma cu un an si jumatate, premierul slovac Peter Pellegrini se vede acum in situatia de a face fata unui vot de neincredere in parlament, transmite Reuters. Ziua in care va avea loc votul va fi stabilita in perioada imediat urmatoare. Mai multe partide conservatoare si liberale din opozitie l-au acuzat pe premierul social-democrat ca este un lider slab pentru ca a refuzat sa o demita pe subsecretarul de stat din ministerul justitiei, Monika Jankovska, numita in aceasta functie de partidul lui Pellegrini. Conform stirilor aparute in presa locala,…