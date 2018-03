Slovacia: Parlamentul a aprobat guvernul Pellegrini

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ar putea fi impozitati in functie de evolutia pietei imobilia. Guvernul si Parlamentul lucreaza, in paralel, la doua acte normative care urmaresc introducerea notiunii de impozitare a cladirilor nerezidentiale la valoarea lor de piata. O astfel de practica ar putea aduce primariilor incasari…

- Președintele Slovaciei a desemnat un nou premier in locul lui Fico, fostul prim-ministru care a demisionat in urma scandalului izbucnit dupa așasinarea jurnalistului Jan Kuciak, scrie Reuters. Președintele Andrej Kiska, l-a numit, joi, pe Peter Pellegrini prim-ministru, pentru a pune capat crizei politice…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat miercuri ca accepta lista de ministri propusa de premierul desemnat Peter Pellegrini, urmand sa numeasca joi guvernul condus de succesorul lui Robert Fico, transmit Reuters si AFP. Partidul Smer, de guvernamant, l-a desemnat pe Peter Pellegrini pentru a-i…

- Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, a respins, marti, cabinetul premierului desemnat Peter Pellegrini si a cerut schimbari guvernamentale semnificative pana vineri, pentru a calma criza politica provocata de asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, relateaza Reuters si AFP.

- Termenul pentru finantarea lucrarilor de reabilitare a drumurilor a fost extins pana la 31 decembrie 2018. Parlamentul a ratificat, in ședința de astazi, Amendamentul nr. 1 si Amendamentul nr.

- ''Voi incredinta domnului Pellegrini formarea unui nou guvern dupa ce voi primi demisia guvernului actual al domnului Fico', a spus Kiska dupa o intalnire cu vicepremierul Peter Pellegrini.'Ieri (miercuri), partidele din coalitie m-au informat ca au sprijinul unei majoritati parlamentare…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat joi ca va accepta oferta premierului Robert Fico de a demisiona si ca îi va da mandatul de a forma un nou guvern lui Peter Pellegrini, în prezent vicepremier, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anuntat miercuri ca este gata sa demisioneze, informeaza AFP. "Astazi, mi-am oferit demisia presedintelui republicii, Andrej Kiska. (...) Daca presedintele accepta, sunt gata sa demisionez maine", a declarat Fico. Seful executivului…

- Autoritatile slovace au precizat ca retinerea lui face parte din cadrul unei actiuni internationale care a dus la arestarea a 17 persoane. Intr-un comunicat, Biroul Procurorului afirma ca l-a retinut pe Antonino V. in baza unui mandat european de arestare emis de un tribunal din Venetia (Italia),…

- Cel mai mic partid din guvernul slovac de coalitie, Most-Hid, a amenintat cu retragerea din alianta daca celelalte partide nu sunt de acord cu cererea sa privind organizarea de alegeri anticipate, in contextul crizei provocate de asasinarea jurnalistului Jan Kuciak si a logodnicei sale, relateaza…

- Ministrul slovac de Interne Robert Kalinak si-a anuntat luni demisia, relclamata in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, sperand ca prin acest gest sa ajute Guvernul de coalitie al lui Robert Fico sa supravietuiasca unei crize, relateaza AFP.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și…

- Libertatea va aduce aminte ce s-a intamplat azi, 10 martie, in anii ce au trecut. Semnificatiile istorice pentru ziua de 10 martie arata ca de data de 10 martie s-a inaugurat prima linie telegrafica din Romania, dar și ca țara noastra se incorona campioana mondiala la handbal pentru a patra oara. Pe…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie…

- Guvernul a aprobat miercuri indicatorii tehnico-economici pentru stadioanele Steaua si Arcul de Triumf, arene care, alaturi de Dinamo si Rapid, vor fi modernizate conform regulamentului UEFA, a afirmat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, conform Agerpres.

- În cele șase luni de activitate, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a pus sechestru pe un cont bancar, pe noua unitați de transport și 11 apartamente și terenuri. Valoarea totala a bunurilor ajunge la 3,8 milioane de lei. Informațiile au fost prezentate de catre directoarea…

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a cerut, duminica, o remaniere profunda a guvernului sau alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, o propunere imediat respinsa de premierul Robert Fico, transmite AFP. Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News. Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani,…

- Ministrul slovac al Culturii si-a anuntat demisia in urma asasinarii unui jurnalist de investigatie si a partenerei acestuia, scrie The Associated Press. Marek Madaric, membru al Partidului Smer-Democratie Sociala al premierului Robert Fico, a declarat ca este o decizie personala.”Ca ministru…

- "Tudorel Toader a fost actorul unei comedii proaste, penibile, reusind sa se faca de ras si pe plan profesional, si ca ministru. Toader a incalcat separatia puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra Justitiei. Toader a devenit sluga politicienilor anchetati sau condamnati penal si…

- Slovacia nu va ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), a declarat premierul Robert Fico, conformandu-se pozitiei partenerului de coalitie Partidul National Slovac (SNS) si a unor grupuri…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi proiectul de lege privind extinderea termenelor de valabilitate a pasapoartelor la 10 ani in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani si la cinci ani pentru cei cu varste intre 12 si 25 de ani, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- Carlo Calenda a confirmat ca se va intalni cu comisarul european pentru concurenta, Marghrete Westager, pentru "a verifica daca facilitatile destinate atragerii de investitii straine in Slovacia respecta normele europene care interzic acordarea de ajutoare de stat". Oficialul italian s-a…

- Guvernul ungar a anuntat marti ca a depus in parlament un proiect de lege care vizeaza ONG-urile finantate de miliardarul american George Soros, pe care il acuza ca incurajeaza imigratia. Este vorba de o varianta inasprita a textului anuntat la jumatatea lunii trecute si care prevede intre altele impozitarea…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi ordonanta de urgenta privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariati, angajati din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a anuntat Nelu Barbu, purtator…

- Cabinetul de ministri din Ucraina a aprobat in sedinta de Guvern Acordul de Control in comun al persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor si obiectele in punctele comune de trecere a frontierei moldo- ucrainene. Anuntul a fost facut de premierul Pavel Filip.

- Cabinetul de ministri a dat miercuri aviz pozitiv initiativei Partidului Democrat (PD) de completare a Constitutiei prin includerea sintagmei privind aspiratiile de integrare europeana a tarii si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spatiul valoric democratic european. Potrivit proiectului…

- Ministrii trebuie sa vina la grupurile parlamentare din care fac parte si sa participe la votul legilor in Parlament. Daca lipsesc fara motiv, risca pierderea sprijinului politic, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, dupa o intalnire cu senatorii social democrati, informeaza Digi 24."Am discutat…

- Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit „Viitorul” (ACTIV) – primul ONG care s-a implicat activ in lupta impotriva traficului ilicit – isi propune ca in 2018, in parteneriat cu institutiile statului sa participe la intocmirea unei strategii coerente si eficiente de lupta impotriva contrabandei…

- Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.„C.E. a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor privind legile…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, in executarea unei hotararii-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei. "Directiile…

- USR: Este practic o degradare a fiecarei oferte de la o nominalizare la alta Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, despre propunerea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, ca intelege ca aceasta nu are un profil profesional "tocmai remarcabil", mentionand ca se constata…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 16 au fost ranite in urma revoltelor care au avut loc in ultimele zile in Venezuela, pe fondul saraciei si a foametei din tara. Trei dintre victime sunt din orasul Arapuey, localizat in vestul tarii. Primarul a anuntat ca aceste persoane au fost…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care in 2012 - 2015 a scos Romania din dezastrul…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Casa de copii de tip familial” si a standardelor minime de calitate. Actul normativ privind casele de copii de tip familial, aprobat in 2002 și revizuit in 2010, a fost depașit de…

- Executivul a aprobat astazi Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesionala tehnica prin invațamantul dual. Documentul prevede modernizarea cadrului normativ privind invatamantul dual conform standardelor europene.

- Principalele schimbari din Prograul PRIMA CASA vizeaza reducerea marjei maxime de dobanda de la 2,50% la 2%, in scopul uniformizarii nivelului costurilor totale ale tuturor categoriilor de finanțari care pot fi acordate in cadrul programului Prima Casa, eliminarea utilizarii valorii de reintregire…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca nu-l evita pe presedintele Klaus Iohannis, precizand ca seful statului poate sa critice la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) modificarile aduse legilor Justitiei. Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM…

- Igor Dodon continua sa promoveze ideea ca Republica Moldova nu va avea un viitor, daca nu va semna un parteneriat strategic cu Federatia Rusa. Seful statului s-a aratat dezamagit ca acest lucru nu este constientizat de Guvernul si de Parlamentul de la Chisinau

- Felicia Pop, directoarea de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, alaturi de un alt angajat al ministerului - Mihai Cornel Zaharia, pentru folosirea, in mod direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii…

- Iranul a contraatacat fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Parlamentul acestei republici islamice a adoptat un proiect de lege care indeamna Guvernul sa recunoasca Ierusalimul drept „capitala eterna a Palestinei“.

- Liderul separatist Vadim Krasnoselski, la o întâlnire cu profesorii si studentii Universitatii din Tiraspol, a ținut un discurs despre relațiile Tiraspolului cu Chișinaul. Krasnoselski a subliniat ca Dodon, deși vorbește frecvent despre anumite reușite în reglementarea transnistreana,…