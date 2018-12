Slovacia: Manifestaţie împotriva reţinerii a 12 militanţi ai Greenpeace Sute de persoane au demonstrat luni seara la Bratislava impotriva arestarii a 12 militanti ai Greenpeace care purtau banere anti-carbune la o mina de lignit inaintea conferintei ONU privind schimbarile climatice, COP24, la Katowice, in Polonia, relateaza AFP.



"Aceasta este prima data in istoria Slovaciei cand aparatorii mediului sunt detinuti pentru un act non-violent in care nimeni nu a fost ranit, nicio proprietate nu a fost afectata", a declarat lidera Greenpeace pentru Slovacia Ivana Kohutkova.



"Activistii nostri nu incearca sa scape de consecinte, but consideram ca…

Sursa articol: agerpres.ro

