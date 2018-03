Slovacia: Dupa asasinarea unui jurnalist, prim-ministrul Robert Fico incearca sa deturneze atentia

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american de origine ungara George Soros a respins, marti, acuzatiile premierului slovac Robert Fico, care a sugerat ca omul de afaceri ar incerca sa destabilizeze Slovacia prin ingerinte in politica interna a statului, informeaza site-ul Politic.eu.

- A trece de la un sistem care prefera inchisoarea altor sanctiuni si a face ca, inchisoare sau nu, pedepsele sa fie realmente si imediat aplicate: acestea sunt principiile "reconstructiei" penale pe care a anuntat-o Emmanuel Macron, potrivit Rador, care citeaza Le Monde. Obiectivul este nu numai de a…

- Premierul slovac Robert Fico a vorbit luni seara despre un complot impotriva guvernului sau dupa asasinarea unui jurnalist de investigatii care cerceta posibile legaturi ale unor politicieni slovaci cu mafia italiana, seful executivului de la Bratislava acuzandu-l pe presedintele Andrej Kiska ca…

- Presa internationala trateaza pe larg rezultatele alegerilor din Italia vorbind la unison despre un esec major din perspectiva unitatii europene. Unii analisti au califcat cursa electorala drept ultima batalie dintre un val populist si neliberal care avanseaza si aparatorii timorati si acriti ai actualei…

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a cerut, duminica, o remaniere profunda a guvernului sau alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, o propunere imediat respinsa de premierul Robert Fico, transmite AFP. Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- De cand a luat puterea in Ungaria, in anul 2010, partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, a pornit un razboi total cu migrația și cu cei care o finanțeaza. Astfel, George Soros a ajuns inamicul public numarul 1, iar statul maghiar a ridicat garduri la granițe, a refuzat sa accepte cotele de…

- Cei sapte suspecti au fost retinuti joi, cadrul investigatiei deschise dupa ce jurnalistul Jan Kuciak si iubita sa au fost impuscati in locuinta lor, asasinat comis aparent weekendul trecut. 'Pe durata legala (a ordonantei) de retinere - 48 de ore - politia a cautat si verificat elemente necesare…

- Un ziarist de numai 27 de ani din Slovacia a fost ucis. Poliția ia in calcul toate ipotezele: de la un atac al hoților, pana la o crima la comanda. Jan Kuciak era jurnalist de investigație și lucra la o ancheta privind corupția din țara.

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a mers astazi la Ambasada Slovaciei, pentru a-si prezenta condoleantele fata de asasinarea jurnalistului Jan Kuciac.Citeste si: ALERTA - Se strange lațul in jurul lui Netanyahu: Premierul israelian si sotia sa, AUDIATI intr-un dosar de coruptie"Intr-o…

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta de coruptie la nivel inalt efectuata de ziaristul asasinat Jan Kuciak, care ii suspecta de legaturi cu mafia, scrie AFP.

- Doi oficiali slovaci aproiati premierului Robert Fico, acuzati de legaturi cu crima organizata in ancheta jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, asasinat, s-au autosuspendat din functii miercuri, scrie agentia Associated Press, citata de News.ro.

- Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot accepta ca ministru al culturii uciderea unui jurnalist in timpul mandatului meu". Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa de un milion de euro pentru informatii privind uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia . Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si prietena lui au fost descoperiti, duminica, morti…

- Un jurnalist de investigații din Slovacia și partenera sa au fost gasiți morți in propria casa. Potrivit purtatorului de cuvant al poliției, barbatul care lucra la la aktuality.sk și iubita lui au fost asasinați, iar crimele ar avea legatura, „cel mai probabil”, cu ancheta la care lucra Kuciak. Știrea…

- Ministrul Agruculturii din Ungaria spune ca Soros ar putea schimba bucataria maghiara. Ministrul Agriculturii de la Budapesta, Sandor Fazekas, care ar putea sa fie ultimul membru excentric al cabinetului lui Viktor Orban, a ținut un forum al fermierilor, marți seara, ca parte a campaniei elctorale in…

- In cursa pentru alegerile legislative ungare din 8 aprilie 2018, a caror campanie a inceput duminica, 18 februarie, prim-ministrul Viktor Orban are toate sansele sa ramana la putere, noteaza ziarul francez La Croix , citat de Rador.

- Deci, nu era o "gogoasa", o "fake news", cum n-a incetat sa sustina Donald Trump. Rusia chiar a incercat sa influenteze rezultatul alegerilor prezidentiale americane din 2016 incercand s-o discrediteze pe candidata democrata, Hillary Clinton, in folosul magnatului imobiliar new-yorkez, scrie Le Monde,…

- Orban a avertizat ca aproximativ 60 de milioane de persoane, potrivit unei evaluari a NATO, se pregatesc sa migreze catre Europa pana in 2020.Majoritatea imigrantilor ar proveni din tari musulmane si ar forma "o majoritate musulmana clara in metropolele Europei". "Londra nu va fi exceptia,…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, continua „razboiul” cu miliardarul american George Soros, pe care il vede drept un inamic al suveranitații statului maghiar. Tensiunile in aceasta privința sunt din ce in ce mai accentuate, iar guvernul maghiar a inceput sa ia masuri legale pentru a ingreuna finanțarea…

- Partidul Fidesz, care a castigat ultimele alegeri din Ungaria pentru ca si-a concentrat campania pe reducerea preturilor utilitatilor, este in prezent intr-o disputa pre-electorala cu grupul energetic german E.ON, care ofera gaze naturale la preturi mai mici decat compania de stat. EON SE,…

- Tarile Gupului de la Visegrad (Ungria, Polonia, Cehia si Slovacia, V4) au primit un ultimatum in legatura cu sistemul de cote obligatorii privind relocarea imigrantilor. Intr-un interviu acordat unui ziar belgian, premierul Belgiei a subliniat ca in scurt timp vor sa modifice sistemul UE privind migratia,…

- Fost ministru de Externe al Ungariei: „Niciun maghiar nu ar fi gata sa moara pentru Transilvania” „Europa a fost foarte eficienta in a-si solutiona dificultatile, si sper ca aceasta traditie va continua. Sunt sigur ca vor veni lideri noi, competenti. Este foarte putin probabil ca vor deveni dictatori…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- In cursul unei reuniuni organizate vineri in Budapesta, liderii Ungariei, Poloniei, Slovaciei si Cehiei au adoptat o pozitie comuna privind necesitatea reformarii Uniunii Europene in contextul iesirii Marii Britanii (Brexit). Grupul Visegrad nu este de acord cu planul Germaniei, Frantei si Comisiei…

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- Ministrul ungar a indicat totodata ca activitatile celor care "organizeaza imigratia" ar putea fi restranse in baza noilor legi, care vizeaza "indeplinirea cerintelor" reiesite din "consultarea nationala" lansata de guvern. Purtatorul de cuvant guvernamental Zoltan Kovacs a numit noul proiect legile…

- Presedintele socialist al comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ungar i-a cerut premierului Viktor Orban sa se prezinte in fata acestei comisii cu dovezi ca "planul Soros" invocat in repetate randuri de guvernul pe care il conduce exista intr-adevar, relateaza joi MTI. Zsolt…

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI. In…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Procesul secesionist din Catalonia a fost un "episod de lipsa de loialitate" fata de catalanii insisi, caci promotorii sai stiau ca nu este viabil, a declarat luni vicepresedintele guvernului conservator spaniol, potrivit Rador care citeaza Le Soir. Alianta Catalonia in comun-Podemos propune un "pact…

- Directorul pentru Relații Internaționale ale partidului de guvernamant din Israel,Likud, Eli Hazan, a oferit Primului Ministru al Ungariei, Viktor Orban, informații despre miliardarul evreu-american George Soros, pentru a fi folosite in cadrul unei campanii criticate pentru ca ar reprezenta un act de…

- Telefoanele mobile vor fi interzise in scoli si colegii incepand din anul scolar 2018, a anuntat ministrul educatiei nationale, Jean-Michel Blanquer, scrie Le Monde citat de Rador. Este vorba de o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron.

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, „peste…