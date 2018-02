Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Slovacia a transmis vineri ca poarta discutii pentru a cumpara avioane de lupta fie de tip american F-16, fie model suedez Gripen, pentru a-si inlocui avioanele de productie ruseasca MiG-29, potrivit Reuters.

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, scrie…

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil, Zap, Avasin/Basyan…

- Moscova a dat asigurari potrivit carora rusii ar fi luat"toate precautiile necesare", insa Washingtonul a calificat aceasta operatiune ca fiind "periculoasa", potrivit rt.com. Un avion de lupta rusesc, de tip Suhoi Su-27, a interceptat in data de 29 ianuarie 2018 un avion american de securitate…

- In cursul unei reuniuni organizate vineri in Budapesta, liderii Ungariei, Poloniei, Slovaciei si Cehiei au adoptat o pozitie comuna privind necesitatea reformarii Uniunii Europene in contextul iesirii Marii Britanii (Brexit). Grupul Visegrad nu este de acord cu planul Germaniei, Frantei si Comisiei…

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- Ministerul Apararii din China a negat joi ca intentioneaza sa construiasca o baza militara in Afganistan, afirmand ca informatiile vehiculate sunt 'neintemeiate', relateaza Reuters. Agentia de stiri rusa Ferghana News a informat ca Beijingul va construi o baza militara in nordul…

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Ryanair a contactat administratorul austriac al liniei aeriene de vacanta Niki, aflata in insolventa, pentru a-si exprima interesul cu privire la achizitionarea unor asset-uri de la acesta, potrivit Reuters. Administratorul german al Niki a transmis ca doreste sa vanda linia aeriana catre…

- Firma de constructii britanica Carillion, a doua cea mai mare din țara, cu 43.000 de angajati la nivel global, intra in procedura de lichidare dupa ce negocierile dintre companie, creditori si Guvern au esuat, potrivit BBC. Carillion are probleme financiare după ce a pierdut sume importante de…

- Oficiali din Emiratele Arabe Unite au afirmat, luni, ca avioane de lupta din Qatar au interceptat o aeronava civila ce efectua un zbor de rutina catre Bahrain, insa autoritatile de la Doha au negat aceasta acuzatie, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Emiratele Arabe Unite sustin ca avioane…

- Fortele Aeriene Regale britanice au ridicat luni de la sol doua dintre avioanele lor militare Typhoon pentru a intercepta bombardiere ruse care zburau în apropierea spatiului aerian al Marii Britanii, actiunea aviatiei britanice facând parte dintr-o operatiune internationala la care au…

- Uniunea Europeana are nevoie de solutii mai complexe decat cele aflate in prezent in discutie pentru a raspunde problemei refugiatilor, a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, cu prilejul unei vizite efectuate marti la Bratislava, transmite dpa. Avand in vedere schimbarile demografice…

- Constructorul aeronautic european Airbus a anuntat marti ca a ajuns la un protocol de acord cu partenerii chinezi pentru a extinde cooperarea la uzina de asamblare de la Tianjin, transmite Reuters.

- O fregata britanica a fost trimisa luni sa escorteze nave de razboi rusesti prin Canalul Manecii, a anuntat Ministerul Apararii din Regat, mentionand ca incidentul e cel mai recent semn al unei intensificari a activitatii navale ruse in apropierea apelor britanice in aceasta perioada a sarbatorilor…

- O fregata britanica a fost trimisa sa escorteze nave de razboi rusesti luni in Canalul Manecii, a anuntat Ministerul Apararii de la Londra, adaugand ca acesta este cel mai recent semn al cresterii activitatii navale ruse langa apele britanice in perioada sarbatorilor de iarna, informeaza Reuters.…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru infiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia in acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz Morawiecki, transmite…

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata cand presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri rezidentiale intr-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza Reuters.…

- ​Cel putin sapte avioane rusesti au fost distruse, pe 31 decembrie, de bombardamentele rebelilor asupra bazei aeriene Hmeymim din Siria, au declarat doua surse pentru ziarul Kommersant, citat de Reuters.

- Ministerul britanic al Apararii a afirmat marti ca a trimis o nava pentru a supraveghea o fregata rusa in ziua de Craciun in largul coastelor de nord ale Scotiei, scrie Reuters. O nava a marinei britanice a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii, a anuntat marti Ministerul…

- Avioane de vanatoare americane au interceptat aeronave ruse, in spatiul aerian al Siriei. Incidentul aerian a avut loc miercuri. Doua avioane americane de tip F-22, invizibile pe radare, au interceptat doua aeronave ruse de tip Suhoi Su-25 care traversasera Fluviul Eufrat, in Siria, intrand in zona…

- Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de semnalizare pentru a avertiza aeronave militare ruse care au patruns neautorizat intr-o zona de interdictie aeriana din Siria, afirma oficiali americani. Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de…

- Doua avioane de vanatoare au escortat avionul presedintelui rus Vladimir Putin dupa ce acesta a parasit baza aeriana Hmeimim din Siria cu destinatia Egipt. Televiziunea rusa a difuzat marti un filmulet cu Trupele Aerospatiale Ruse protejand in spatiul aerian sirian avionul Tupolev Tu-214PU pus la dispozitia…

- Aviatia militara israeliana a atacat, luni seara, pozitii militare din teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca reactie la atacuri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de ziarul Haaretz.

- Emiratul Qatar va cumpara 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie pentru care va plati opt miliarde de dolari. Valoarea contractului a fost anuntata, luni, la Doha dupa semnarea acordului. Potrivit ministrului britanic al Apararii, Gavin Williamson, este cea mai importanta comanda…

- Qatarul a anuntat, duminica, achizitia a 24 de avioane de lupta Typhoon din Marea Britanie, in valoare de 6,8 miliarde de euro, pe fondul celei mai complicate crize politice din regiune din ultimii ani, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Qatarul va plati opt miliarde de dolari (6,8 miliarde de euro) pentru achiziționarea a 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie, au facut cunoscut autoritațile de la Doha dupa semnarea definitiva a acestui contract, duminica, de catre miniștrii apararii din cele doua țari, transmite…

- Franta si Qatar au semnat joi, cu prilejul unei scurte vizite a presedintelui Emmanuel Macron la Doha, contracte de 12 miliarde de euro, dintre care cea mai mare parte vor fi destinate achizitiei de catre emirat a cel putin 12 avioane de lupta Rafale si a 50 de aeronave Airbus A321, transmit AFP,…

- Franta spera sa vanda 12 avioane de vanatoare de tip Rafale si vehicule blindate catre Qatar, cu ocazia vizitei in decembrie a presedintelui francez Emanuel Macron, a declarat, joi, ministrul Apararii francez, Florence Parly, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. "Am negociat luni…

- Forțele aeriene egiptene au lansat, azi, atacuri asupra pozițiilor ocupate de teroriștii care au comis atacul de la moscheea din Sinai, soldat cu moartea a 305 oameni, a anunțat Armata Egiptului, informeaza site-ul agenției de presa Reuters. Potrivit autoritaților egiptene, atacul ar fi fost comis…

- ”Fortele aeriene au eliminat in ultimele ore o serie de avanposturi folosite de celulele teroriste. Cativa suspecti au fost deja lichidati”, se arata in comunicatul Armatei egiptene. In plus, militarii egipteni vor ramane in Peninsula Sinai pana cand toti cei implicati in atacul de vineri…

- Șase bombardiere cu raza lunga de acțiune TU-22M3 au efectuat lovituri aeriene asupra unor poziții ale gruparii Statul Islamic in Siria, pe malul vestic al fluviului Eufrat, a anunțat vineri Ministerul Apararii rus, citat de RIA Novosti, potrivit Reuters. Printre obiectivele țintite…

- Șase avioane de vanatoare invizibile F-22 Raptor vor lua parte, la inceputul lunii viitoare, la un exercițiu regulat al forțelor americane și sud-coreene, a anunțat vineri un oficial al ministerului Apararii de la Seul, citat de Reuters. Evenimentul, intitulat "Vigilant Ace", va…

- Criteriile pentru transferul sediului instituțiilor Uniunii Europene din Marea Britanie au fost incalcate, a acuzat miercuri premierul slovac, Robert Fico, drept raspuns la eșecul candidaturii orașului Bratislava pentru a gazdui Agenția Europeana a Medicamentului. ...

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, dupa trei runde de vot, pentru a gazdui sediul EMA, care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Bratislava, considerata la un moment dat favorita, a fost eliminata din prima runda de vot.…

- Orașele Milano și Amsterdam au intrat in runda finala de vot pentru desemnarea viitorului sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand surse diplomatice. …

- Miniștrii care participa luni la Consiliul UE pentru Afaceri Generale au pe agenda și un complicat vot in urma caruia va fi ales orașul ce va gazdui viitorul sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va fi mutat de la Londra odata cu ieșirea Marii Britanii din UE, relateaza agenția…

- Statele Unite ale Americii ar furniza acoperire de facto unitaților gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria și s-ar preface doar ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marți Ministerul Apararii rus, potrivit caruia avioane americane ar fi incercat sa impiedice lansarea…

- Gruparea terorista Stat Islamic a recucerit, luni, înca un oraș din Siria, informeaza Reuters citata de Agerpres. Luptatorii jihadiști au redobândit controlul asupra întregii localitați Albu Kamal (Bukamal), pe care milițiile susținute de Iran o eliberasera de câteva…

- Marius Copil – Kamil Majchrzak (ora 19.00), in sferturile de finala de la Bratislava. Vezi toate (5) fotografiile Aradeanul trage tare, ca sa nu iasa din prima suta mondiala. Adversarul este unul accesibil. La challengerul din Slovacia, romanul a trecut ușor de un localnic, Patrik Nema. Marius Copil…

- Cu cateva ore inaintea unei intalniri cu șeful Statului Major al Apararii din Romania, generalul Nicolae Ciuca, Dikovic a spus ca pentru Ministerul Apararii sarb și armata sarba cooperarea regionala este o prioritate, iar bunele relații cu Romania pot contribui la apararea pacii in regiune.Potrivit…

- Franta a vandut Argentinei un numar de cinci avioane de vanatoare de tip Super Etendard, a anuntat ambasadorul francez la Buenos Aires, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters. "Am decis pentru cinci avione de vanatoare Super Etendard care sunt un pic vechi, insa importante pentru…