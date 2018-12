Slovacia a semnat contractul pentru cumpărarea a 14 avioane militare F-16 Ministrul slovac al Apararii, Peter Gajdos, a semnat contractul impreuna cu Ana Wugofski, vicepresedintele companiei Lockheed Martin responsabil de Afacerile internationale. Avioanele multirol F-16 Block 70/72 vor inlocui actuala flota a Slovaciei de aparate MiG-29, de fabricatie sovietica. "Sunt incantat sa ma aflu aici astazi, pentru acest moment istoric foarte important", a declarat John J. Sullivan, adjunct al secretarului de Stat american, prezent la reuniunea de la Bratislava. "Este vorba de un moment semnificativ pentru apararea Slovaciei, un important aliat… Citeste articolul mai departe pe mediafax.ro…

Sursa articol si foto: mediafax.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca apreciase inca din vara, ca va finaliza acest program la finele acestui an. In valoare de 2.600 miliarde de euro, programul a fost inceput acum patru ani, scopul principal fiind de a stimula cresterea economiei din zona euro, dupa criza. In ciuda faptului ca va incheia acest program,…

- Finalista la Australian Open, campioana la Roland Garros si la alte doua turnee de simplu, Simona a primit inca o confirmare dupa ce a terminat anul pe prima pozitie WTA. Reprezentantii ITF noteaza ca a fost "un an istoric" pentru Simona Halep, prima romanca distinsa cu titlul de "ITF Women's…

- Ministrul Apararii slovac, Peter Gajdos a semnat contractul cu Lockheed Martin, joi. Contractul a fost semnat de catre vice-presedintele afacerilor internationale, Ana Wugofski, potrivit AP. Noile avioane de lupta F-16 vor inlocui aparatele sovietice MIG-29 pe care Fortele Aeriene Slovace…

- Tanara in varsta de 23 de ani a depus o plangere la Politia orasului Navodari in care a aratat ca sotul ei, in varsta de 24 de ani, a agresat-o in zilele de 25 noiembrie si 12 decembrie. Politistii l-au retinut, joi, pentru 24 de ore pe sotul agresiv, acesta urmand sa fie prezentat instantei…

- "Am vorbit cu reprezentantii Rusiei si am fost informati ca avioanele lor militare, care au aterizat in Venezuela, vor pleca vineri si se vor intoarce in Rusia", a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un e-mail transmis agentiei Reuters. Avioane militare din Venezuela…

- Michael Cohen pledase vinovat ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. In plus, Cohen a fost gasit vinovat pentru implicarea in platile efectuate de catre Donald Trump catre doua femei cu care…

- Potrivit Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive și ambalaje flexibile din Romania, 173 de clienți noi au intrat in portofoliul companiei in primele noua luni ale anului. Cei mai mulți dintre aceștia provin din Romania, Germania, Ungaria și Israel. …