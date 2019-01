Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a salutat joi semnele pozitive de progres in ce priveste atat atitudinea Ucrainei fata de comunitatile maghiare din Transcarpatia cat si relatiile bilaterale dintre Ungaria si Ucraina in general, relateaza agentia MTI. Parlamentul de la Kiev are planificat…

- Ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin a cerut joi un raspuns 'rapid si ferm' al comunitatii internationale la 'actul de agresiune' comis de Rusia impotriva Ucrainei, pe 25 noiembrie in Stramtoarea Kerci, relateaza AFP. 'Este al cincilea consiliu ministerial consecutiv in cadrul…

- Extinderea NATO spre est si instalarea sistemelor antibalistice in tari europene au generat o criza de incredere in zona euro-atlantica, a afirmat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o reuniune a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE).

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, va participa la reuniunea anuala a Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), care se va desfasura in perioada 6 - 7 decembrie curent, in orașul Milano, Italia,

- O misiune de observare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a informat ca a reperat posibile transferuri de arme din Rusia spre teritoriile separatiste din Ucraina, in timp ce Moscova sustine ca nu ii sprijina militar pe rebeli. OSCE a afirmat ca a observat saptamana trecuta…

