Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, va fi dezbatuta luni, 15 octombrie, urmand sa fie votata miercuri, pe 17 octombrie, a anuntat secretarul general al Camerei Deputatilor, Georgian Pop, dupa sedinta de miercuri a Biroului Permanent.

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, motiunea simpla intitulata „Tripleta Dancila-Valcov-Teodorovici sugruma administratia publica locala din Romania”, prin care liberalii i-au cerut ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa adopte de urgenta un set de noua masuri fiscal-bugetare.

- Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a depus miercuri o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Danut Andrusca. "Va anunt, in numele PNL, ca depunem astazi motiunea simpla 'Danut Andrusca sau cum sa destabilizezi deliberat economia Romaniei. Incompetenta falimenteaza Romania'.…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea a fost respinsa miercuri de Camera Deputatilor. Cu o zi in urma, la dezbateri, Daea a sustinut ca se exagereaza cu prezentarea situatiei pestei porcine in Romania, pentru a se da impresia ca situatia este scapata de sub control, transmite…

- Senatorii PNL si USR au depus, miercuri, in plenul Camerei superioare a Parlamentului, motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova, intitulata "Romania sub oranduirea PSD, rusinea...

- Camera Deputatilor a respins, in aceasta saptamana, motiunea simpla initiata de liberali impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor din 10 august, precum si infiintarea comisiei de...

- Deputatii au respins, miercuri, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului de Interne, intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, dupa ce cu o zi in urma au avut loc dezbaterile asupra

- Deputatii voteaza, miercuri, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului de Interne, intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, dupa ce cu o zi in urma au avut loc dezbaterile asupra motiunii, Carmen Dan sustinand ca in niciun stat civilizat fortele de ordine…