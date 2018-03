Stiri pe aceeasi tema

- Preț de o saptamana și jumatate, Sloane Stephens nu s-a abatut in niciun moment de la planul tactic, ultima caștigatoare de la US Open aratand, pe langa o buna condiție fizica, o defensiva dusa la rang de arta și o rabdare care a facut diferența. Americanca a caștigat titlul de la Miami dupa ce a avut…

- Sloane Stephens (12 WTA) și Jelena Ostapenko (5 WTA) se intalnesc in aceasta seara in finala turneului WTA de la Miami. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. liveSCORE de la 20:00 » Sloane Stephens - Jelena Ostapenko Ambele jucatoare au traversat…

- Finala turneului feminin Miami Open se va juca in acest an, intre americanca Sloane Stephens (12 WTA) si letona Jelena Ostapenko (5 WTA). Castigatoarea turneuluI US Open 2016 a invins-o in trei seturi pe Viktoria Azarenka (Belarus), 93 WTA cu 3-6, 6-2, 6-1, in doua ore si zece minute. Vika n-a mai…

- Americanca Danielle Rose Collins, 24 de ani, semifinalista la Miami, a terminat intai facultatea, abia apoi a intrat in circuitul WTA. Danielle, locul 93 WTA, are un joc complet, cu toate loviturile, tarie mentala și logica pe teren. Visul frumos s-a incheiat in penultimul act de la Miami, in fața…

- Ultimul act al intrecerii Premier Mandatory de la Miami se va da intre americanca Sloane Stephens, campioana en-titre de la US Open 2017, și letona Jelena Ostapenko, triumfatoare la Roland Garros 2017.

- Finala editiei din acest an a turneului WTA de la Miami (SUA), de categoria Premier Mandatory, dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, se va disputa intre letona Jelena Ostapenko si americanca Sloane Stephens, jucatoare cu cate un titlu de Mare Slem in palmares. Ostapenko, in…

- Jelena Ostapenko – Sloane Stephens, finala turneului de la Miami. Jucatoarea din SUA n-a pierdut niciun meci cu trofeul pe masa. Jelena Ostapenko (20 ani, 5 WTA) a trecut, in zorii zilei de vineri, de surprinzatoarea Danielle Rose Collins (24 ani, 93 WTA), in faza semifinalelor. Letona care i-a suflat…

- Letona Jelena Ostapenko (5 WTA) si surprinzatoarea Danielle Rose Collins (93 WTA) se vor lupta pentru un loc in finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, cealalta semifinala fiind stabilita cu o seara in urma: Viktoria Azarenka (186) – Sloane Stephens (12). Ostapenko, cosmarul Simonei…

- Sloane Stephens (12 WTA) s-a calificat in aceasta seara in finala turneului Premier Mandatory de la Miami. In penultimul act, deținatoarea titlului de la US Open a invins-o pe bielorusa Viktoria Azarenka (186 WTA), o alta jucatoare care a fost in forma buna la Miami. Americanca s-a impus in trei seturi,…

- Danielle Collins (24 de ani, 93 WTA) a invins-o pe Venus Williams (37 de ani, 8 WTA), scor 6-2, 6-3, și s-a calificat in semifinalele turneului Premier Mandatory de la Miami. Eficacitatea este cuvantul care a caracterizat evoluția lui Collins in fața lui Venus Williams. A salvat 4 din cele 5 mingi de…

- Deși a avut evoluții modeste in ultimele 6 luni, letona Jelena Ostapenko (5 WTA), deținatoarea titlului de la Roland Garros, pare sa fi renascut la Miami. Ostapenko s-a calificat in semifinalele turneului Premier Mandatory dupa ce a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina (4 WTA). Letona s-a impus in…

- Jucatoarea americana Sloane Stephens, locul 12 WTA si cap de serie 13, a eliminat-o, marti, pe germana Angelique Kerber, numarul 10 mondial, in sferturile de finala ale turneului Miami Open. Stephens s-a impus cu scorul de 6-1, 6-2, intr-o ora si doua minute.In faza urmatoare, ea o va intalni…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe Christina McHale din Statele Unite, intr-o partida disputata…

- Monica Niculescu a abandonat. Jucatoarea romana de tenis s-a oprit in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, sambata, abandonand la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0 pentru americanca Sloane Stephens. Campioana de la US Open s-a impus dupa doua ore…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a oprit in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, sambata, abandonand la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0 pentru americanca Sloane Stephens. Campioana de la US Open s-a impus dupa doua ore si 32 de minute.…

- Simona Halep a primit o veste uriașa! Cea mai periculoasa adversara a ei, Caroline Wozniacki, a fost eliminata de la Miami, iar Simona ramane lider mondial cel puțin pana la turneul de la Roland Garros.Daneza a fost eliminata la finalul unui meci incredibil de Monica Puig, campioana olimpica…

- Jucatoarea japoneza de tenis, Naomi Osaka, a fost eliminata vineri in turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Elina Svitolina, numarul 4 mondial.Osaka (20 ani), locul…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a fost eliminata vineri in turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Elina Svitolina, numarul 4 mondial. Osaka (20 ani), locul 22 in…

- Caroline Garcia, locul 7 WTA si cap de serie numarul 7, si Julia Goerges, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12, jucatoare de pe partea de tablou a Simonei Halep, locul I WTA, au parasit turneul de categorie Prmier Mandatory de la Miami, in mansa a doua, anunța News.ro.Jucatoarea franceza…

- Jucatoarea de tenis Monica Niculescu (locul 70 WTA) a castigat joi meciul cu sportiva slovaca Magdalena Rybarikova (18 WTA), scor 6-3, 6-3, si a avansat in runda a treia a turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, SUA, disputat pe suprafata hard.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul unu mondial, revenit in circuit dupa o absenta de 14 luni, a fost invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de japoneza Naomi Osaka, intr-o partida din primul tur al turneului de la Miami (Florida), disputata miercuri. Williams (36 ani), devenita…

- WTA MIAMI. Printre sportivele care au dat racheta de tenis pe șorțul de bucatarie s-au numarat Elina Svitolina și Jelena Ostapenko. Buna prietena cu jucatoarea din Letonia, Sorana Cirstea nu a lipsit de la eveniment, rochia sa atragand toate privirile.WTA MIAMI. The Taste of Tennis este…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Halep (26 ani) a avut nevoie de doua ore si 6 minute pentru a trece de Dolehide (19 ani, 165 WTA), care în runda anterioara o eliminase pe Dominika Cibulkova (Slovacia, cap de serie numarul 30). Americanca a dominat primul set, câstigat cu un 6-1 sec, reusind o serie de lovituri…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6…

- Serena Williams, banuita de dopaj. Jucatoarea americana de tenis a justificat joi seara recurgerea la o Autorizatie de utilizare in scop terapeutic (AUT) in timpul turneului de la Roland Garros din 2015, explicand, cu ocazia turneului WTA de la Indian Wells, ca ea a recurs deseori la

- Serena Williams, banuita de dopaj. Jucatoarea americana de tenis a justificat joi seara recurgerea la o Autorizatie de utilizare in scop terapeutic (AUT) in timpul turneului de la Roland Garros din 2015, explicand, cu ocazia turneului WTA de la Indian Wells, ca ea a recurs deseori la o astfel de autorizatie,…

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova (Cehia), locul 21 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o pe daneza Caroline Wozniacki, locul I WTA, si s-a calificat in finala turneului de la Doha.Kvitova s-a impus, scor 3-6, 7-6 (7/3), 7-5, anunța News.ro. In finala, Kvitova va evolua cu spaniola…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, câstigatoarea editiei de anul trecut a turneului de la Roland Garros, a confirmat, într-un interviu acordat cotidianului sportiv Marca din Madrid, ca este buna prietena cu românca Sorana

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, castigatoarea editiei de anul trecut a turneului de la Roland Garros, a confirmat, intr-un interviu acordat cotidianului sportiv Marca din Madrid, ca este buna prietena cu romanca Sorana Cirstea. "Am o prietena buna in circuitul WTA, care este Sorana Cirstea.…

- Jelena Ostapenko nu se simte deloc bine în aceste zile. Jucatoarea letona a pierdut surprinzator, 2-6, 6-3, 3-6, în Fed Cup, în fata sportivei din Turcia, Cagla Buyukakcay, mult mai slab clasata (161 WTA).

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova s-a calificat in finala turneului WTA de al Sankt Petersburg, dotat cu premii totale in valoare de 733.900 dolari, invingand-o in trei seturi, 7-5, 7-6, 6-2, pe germanca Julia Goerges, cap de serie numarul 5. Kvitova (locul 29 WTA), care participa…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, cap de serie N.2, s-a calificat miercuri în sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, dupa ce a învins-o pe rusoaica Vera Zvonareva la capatul a doua seturi echilibrate, 7-6 (6),…

- Roger Federer, in varsta de 36 de ani, a fost coplesit de emotii dupa cucerirea celui de-al 20-lea titlu major al carierei si a spus ca aceasta realizare este un alt vis pe care si l-a indeplinit. „Sunt atat de fericit, e incredibil! Este un alt vis devenit realitate!”, au fost cuvintele rostite cu…

- SIMONA HALEP-CAROLINE WOZNIACKI ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT Jucatoarea româna de tenis Simona Halep a marturisit ca are probleme la glezna dreapta, înaintea finalei turneului Australian Open, dupa ce în primul tur s-a accidentat la glezna stânga. SIMONA HALEP-CAROLINE…

- Perechea Timea Babos/Kristina Mladenovic (Ungaria/Franta), cap de serie numarul 5, a castigat trofeul Australian Open la dublu feminin, dupa ce a invins, vineri, in finala, cu scorul de 6-4, 6-3, cuplul rus Elena Vesnina/Ekaterina Makarova, cap de serie numarul 2.Makarova si Vesnina au ratat…

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, cap de serie 4, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale turneului de tenis Australian Open de la Melbourne, dupa ce a invins-o fara emotii pe cehoaica Denisa Allertova cu 6-3, 6-0 in 57 de minute. In ultima partida de duminica, Svitolina…

- Jucatoarea taiwaneza Su-Wei Hsieh, nr. 88 mondial, a avansat in optimile de finala ale turneului de tenis Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, dupa ce a invins-o sambata pe poloneza Agnieszka Radwanska, cap de serie 26, cu 6-2, 7-5. Radwanska, semifinalista la…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, favorita numarul 7, a fost eliminata vineri in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Melbourne, Australian Open, inclinandu-se in fata altei reprezentante a tarilor baltice, estoniana Anett Kontaveit (Estonia/N. 32), care s-a impus in trei seturi, 6-3,…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, finalista Openului Australiei în 2017, a fost eliminata din primul tur la editia din acest an a competitiei de la Melbourne, fiind învinsa în doua seturi, 6-3, 7-5, de elvetianca Belinda Bencic, într-o partida disputata luni.…

- Monica Niculescu, eliminata in primul tur la Australian Open. ”Libertatea” a avut dreptate! Irina Begu, ca și batuta. Monica Niculescu (99 WTA) a cedat clar la Mona Barthel (Germania, 53 WTA), scor 4-6, 5-7. Inainte de turneul de la Melbourne, ”Libertatea” scria ca Niculescu a jucat mult și ca risca…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 22 mondial, a castigat finala turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale in valoare de 733.900 dolari, ultima repetitie inaintea Openului Australiei, invingand-o sambata dimineata, in doua seturi, 6-4, 6-4, pe australianca Ashleigh Barty.…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, cap de serie N.3, a fost invinsa de rusoaica Ekaterina Makarova, 7-6 (3), 6-1, duminica, in primul tur al turneului WTA de la Sydney. Jelena Ostapenko, locul 7 mondial, a parasit rapid si primul turneu la care a participat in acest an, la Shenzhen…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki o va avea ca adversara pe germana Julia Goerges in finala turneului WTA de la Auckland (Noua Zeelanda), cu premii totale de 226.750 dolari. Dupa ce meciurile programate joi si vineri au fost amanate din cauza ploii, Caroline Wozniacki, N.3…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Timea Bacsinszky, semifinalista editiei trecute a turneului de la Roland Garros, a anuntat vineri, pe site-ul sau oficial, ca nu va lua parte la Openul Australiei 2018, nefiind complet refacuta dupa problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimele luni. …

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Sydney, care va avea loc saptamâna viitoare, au anuntat, joi, organizatorii, citati de Reuters. Campioana de la Wimbledon spera sa îsi completeze astfel pregatirea…