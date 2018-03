Stiri pe aceeasi tema

- Doua jucatoare care au dezamagit in startul sezonului, Jelena Ostapenko si Sloane Stephens, se vor duela cu trofeul de la Miami pe masa! Ostapenko a depasit o perioada neagra si s-a calificat in ultimul act dupa ce a trecut lejer de Danielle Rose Collins, urmand sa o infrunte in finala pe Stephens,…

- Telespectatorii care au urmarit meciul dintre Jelena Ostapenko si Elina Svitolina, din sferturile turneului de la Miami, ar fi putut crede ca jucatoarea din Letonia a luat exemplul Simonei Halep si a trecut de la Adidas la Nike. Ostapenko, prezentata intr-un tricou Nike desi joaca in echipament…

- Echipa antrenata de Razvan Lucescu a aflat in urma cu doar cateva minute decizia Comisiei de Disciplina din fotbalul grec. PAOK a fost sanctionata dur dupa ce meciul cu AEK a fost intrerupt pe final, atunci cand rusul Ivan Savvidis a intrat pe teren cu o arma. Astfel, clubul din Salonic a pierdut…

- Simona Halep, locul I WTA, a postat, luni, un mesaj pe retelele de socializare, in care spune “la revdere” sezonului pe hard si in care precizeaza ca urmatoarea competitie in care va evolua va fi Cupa Federatiei, in partida Romania – Elvetia, de la Cluj-Napoca, transmite News.ro . Echipa Romaniei va…

- Romancele au fost invins, duminica, in optimi, cu scorul de 6-7 (3), 6-2, 10-8, de echipa Raquel Atawo/Anna-Lena Groenefeld (SUA/Germania). Premiul pentru participarea in optimi este de 28.880 de dolari si 120 de puncte. Dupa acest esec, Romania nu mai are nicio reprezentata in turneul feminin de categorie…

- Simona Halep si-a dezamagit una dintre cele mai mari sustinatoare in timpul meciului pierdut cu 6-3, 6-0 in fata lui Naomi Osaka la Indian Wells. Simona Halep a fost laudata de multe ori de Chris Evert, insa legenda tenisului mondial a criticat-o pentru prima oara pe romanca. Evert a comentat semifinala…

- Simona Halep mai are doua hopuri pana la un nou trofeu la Indian Wells, al doilea din cariera și din ultimii trei ani. Liderul mondial s-a calificat ieri in careul de ași al turneului Premier Mandatory din Statele Unite ale Americii, acolo unde va avea un meci foarte greu cu revelația acestui sezon…

- Biletul zilei Ca de fiecare data, cautam sa extragem din oferta de pariere a zilei, doar acele pronosticuri cu sanse excelente de a fi castigatoare. Astazi realizam un mix de fotbal si tenis. Investim pe cel putin doua reusite ale oaspetilor in Stoke City – Manchester City, partida…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Irina Begu, in turul 2 la Indian Wells, unde va juca impotriva Karolinei Pliskova. Irina Begu (26 de ani, 36 WTA) s-a calificat, joi dimineața, in turul al doilea al turneului de la Indain Wells, dupa ce a trecut, scor 3-6, 6-4, 6-1, de sarboaica Aleksandra Krunic (24 ani, 47 WTA). Primele doua seturi…

- Campioanele Europene la Tir s-au intors pe viscol și pe ger. In componența Roxana Tudose (CSA Steaua), Laura Coman si Eliza Molnar (ambele CS Dinamo), echipa Romaniei a cucerit titlul european la Gyor (Ungaria) la pusca 10 metri cu aer comprimat. In finala, fetele noastre au depașit (22-18) Danemarca.…

- Norvegia, un stat cu putin peste 5 milioane de locuitori si cu un PIB de 370,6 miliarde de dolari, se mentine pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, depasind cele mai puternice natiuni din punct de vedere economic si sportiv, Statele Unite, Germania si Canada. Norvegia…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, s-a intalnit joi, la Bruxelles, cu secretarul american al apararii, James Mattis, context in care oficialul Statelor Unite ale Americii si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania. "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de…

- ”Unu: foarte curajoși Andreea și Vlad Cosma. Ei sunt victime. Ei nu sunt doamna procuror Moraru, fosta adjuncta și mana dreapta a lui Kovesi. Ei sunt victime. Sunt cei care au fost harțuiți ani de zile, dar au reușit sa treaca peste orice și sa ne arate fața hidoasa a acestor odioși. Ce s-ar…

- A inceput sa joace tenis la varsta de 4 ani si jumatate, alaturi de fratele sau mai mare. A fost legitimata la Clubul Sportiv nr. 2 din Constanta. A debutat in circuitul ITF (International Tennis Federation) in Romania, in 2006. Anul urmator castiga doua turnee de simplu si doua de dublu, noteaza site-ul…

- Nationala de rugby a Romaniei a invins, sambata, pe Cluj Arena, cu scorul de 85-6, echipa Germaniei, in primul sau meci din editia 2018 a Rugby Europe International Championship.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut romanca la Cluj - anunt despre accidentare / FOTO…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut o intalnire, joi, 8 februarie, cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Cei doi au discutat, potrivit unui comunicat postat de primar pe Facebook, despre investițiile din Capitala și despre strategia Smart City. Ambasadorul i-a mulțumit Gabrielei…

- Dinamo – FCSB, pe Arena Naționala. Prețul biletelor. Derby de Romania, Dinamo – FCSB, va avea loc duminica, 18 februarie, pe Arena Naționala din București. Partida, care era prevazuta, inițial, a avea loc pe stadionul ”Dinamo” se va disputa in etapa a 25-a din sezonul regulat și va incepe de la ora…

- Bogdan Vatajelu, unul dintre romanii de la Sparta Praga, a vorbit despre interesul cehilor pentru transferul lui Florin Nita de la FCSB. Fostul capitan de la CS U Craiova e de parere ca Nita e varianta "de avarie" pentru eventuala plecare a lui Martin Dubravka, goalkeeperul titular al Spartei Praga.…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Grand Slam la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4.

- Pentru un jurnalist sportiv din Arges devine o reala provocare ideea de a lansa o critica, oricat de mica la adresa echipei de baschet. Este ca si cum am locui in Coreea de Nord si am indrazni sa iesim din cuvantul lui Kim Jong-un. La orice esec al echipei de baschet trebuie sa inchidem ochii si…

- Mesaje de incurajare pentru Simona Halep, care va disputa sambata dimineața finala Australian Open 2018 . ”Fiecare meci al Simonei la acest Grand Slam a fost memorabil. Ma aștept la un meci greu, dar frumos. Sunt sigura ca Simona va da tot ce are mai bun in aceasta finala. Ma voi trezi la 2.00 dimineața…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Australian Open, dupa ce, in penultimul act al competiției a trecut, la capatul unui meci maraton, de Angelique Kerger (Germania), locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7 .In finala competiției de la Melbourne, Simona Halep o va intalni pe Caroline Wozniacki.…

- Pe lista românilor care si-au asigurat prezenta în semifinalele primului turneu de Mare Slem al anului s-a mai adaugat un nume. Filip Jianu, în vârsta de numai 16 ani, s-a calificat în penultimul act al probei de dublu a juniorilor, urmând sa joace pentru…

- Pe lista romanilor care si-au asigurat prezenta in semifinalele primului turneu de Mare Slem al anului s-a mai adaugat un nume. Filip Jianu (16 ani) s-a calificat in penultimul act al probei de dublu a juniorilor, urmand sa joace maine pentru un loc in finala. Jianu, jucator legitimat la CS Dinamo,…

- Romania a primit 203 recomandari cu privire la drepturile omului, de la 78 de state. Acestea acopera toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majoritații statelor și al recomandarilor arata ca situația drepturilor omului in Romania este bine cunoscuta și ca eșecul…