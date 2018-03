Stiri pe aceeasi tema

- Sloane Stephens (12 WTA) s-a calificat in aceasta seara in finala turneului Premier Mandatory de la Miami. In penultimul act, deținatoarea titlului de la US Open a invins-o pe bielorusa Viktoria Azarenka (186 WTA), o alta jucatoare care a fost in forma buna la Miami. Americanca s-a impus in trei seturi,…

- Sportiva letona Jelena Ostapenko s-a calificat in semifinale la Miami Open, dupa ce a trecut de jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, scor 7-6 (7/3), 7-6 (7/5). Ostapenko, favorita numarul 6, s-a impus dupa o ora si 48 de minute de joc in ucraineicei aflata pe locul 4 mondial.In semifinale,…

- Jelena Ostapenko, favorita numarul 6, s-a impus dupa o ora si 48 de minute de joc in ucraineicei aflata pe locul 4 mondial. In semifinale, Ostapenko va evolua cu invingatoarea meciului dintre americancele Venus Williams si Danielle Rose Collins. Este pentru prima oara in cariera cand Ostapenko…

- Surprizele continua in turneul feminin de tenis de la Miami, de categorie Premier Mandatory. In ziua a doua a optimilor de finala a fost randul Garbinei Muguruza, , locul 3 mondial. Iberica a fost eliminata de americanca Sloane Stephens (12 WTA), castigatoarea editiei 2017 de la US Open.Scorul…

- Jucatoarea americana Sloane Stephens, locul 12 WTA si cap de serie 13, a eliminat-o, marti, pe germana Angelique Kerber, numarul 10 mondial, in sferturile de finala ale turneului Miami Open. Stephens s-a impus cu scorul de 6-1, 6-2, intr-o ora si doua minute.In faza urmatoare, ea o va intalni…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 5, s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului Miami Open, cu premii de aproape opt milioane de dolari.Tecau si Rojer au trecut in primul tur de cuplul american Nicholas…

- Simona Halep- Oceane Dodin 2-1, in turul 2 la Miami Open. Romanca a caștigat meciul disputat impotriva franțuzoaicei de 21 de ani, Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal din postura de “lucky loser”, in trei seturi: 3-6, 6-3,...

- Niculescu s-a impus intr-o ora si 35 de minute. Romanca o va intalni in faza urmatoare pe castigatoarea confruntarii Ajla Tomljanovic (Australia, locul 90 WTA, beneficiara a unul wild card) – Sloane Stephens (SUA, locul 12 WTA, cap de serie 13). Premiul pentru participarea in turul trei pe tabloul de…

- Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, a fost invinsa, miercuri, de sportiva americana Danielle Collins, locul 93 WTA, in primul tur al turneului de la Miami. Begu, care a acuzat o accidentare, a fost invinsa de Danielle Collins, scor 6-1, 6-1, dupa 62 de minute de joc.Collins a jucat in calificari…

- SCM Politehnica a obținut biletele pentru finala Cupei Romaniei dupa o victorie muncita cu Minaur Baia Mare. Banațenii s-au impus cu 30-28 (15-13) intr-un meci decis in ultimele secunde. Timișorenii așteapta acum deznodamantul partidei dintre gazda turneului Final Four, Dobrogea Sud Constanța, și Steaua,…

- Jucatorul englez Stuart Bingham l-a invins, sambata, cu scorul de 5-2 pe conationalul sau Ali Carter si s-a calificat in finala Romanian Snooker Masters, turneu invitational gazduit de Circul Metropolitan din Bucuresti si dotat cu premii totale in valoare de 200.000 de euro. Bingham,…

- Daria Kasatkina s-a calificat in finala turneului de la Indian Wells. Rusoaica a invins-o in trei seturi (4-6, 6-4, 7-5) pe americanca Venus Williams (37 de ani, locul 8 WTA). Daria Kasatkina (20 de ani, locul 19 WTA) bifeaza astfel a doua ei finala din 2018. Pe prima a disputat-o in februarie, la…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ITF de al Santa Margherita (Italia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a trecut, joi, de norvegianca Melanie Stokke, cu 6-4, 5-7, 7-5.Dulgheru (28 ani, 169 WTA), a patra favorita,…

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala, potrivit news.ro.

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o pe Chelsea Londra la scor de forfait, 3-0, pe Camp Nou, in mansa secunda a optimilor de finala. Barca, dupa 1-1 pe Stamford Bridge, s-a impus pe teren propriu prin golurile inscrise…

- Hajduk Split s-a calificat in finala Cupei Croației, dupa victoria obținuta la penalty-uri, scor 4-2 (1-1 in timpul regulamentar), in fața Lokomotivei Zagreb. Hajduk Split a dominat de la un capat la celalalt infruntarea cu formația din capitala, dar s-a vazut condusa in minutul 54, dupa golul lui Ante…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, pe belarusa Aleksandra Sasnovici, intr-o partida disputata luni.…

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells, dupa ce s-a impus, duminica, in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, informeaza Mediafax. “Am un respect ridicat pentru ...

- Formatia Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a trecut, cu scorul de 5-1 la general, de echipa franceza Paris Saint-Germain. Dupa 3-1 pe Santiago Bernabeu, spaniolii s-au impus si in deplasare, scor 2-1.

- Liverpool s-a calificat, marti seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa 0-0 pe teren propriu cu FC Porto, in mansa secunda a optimilor de finala ale competitiei. ''Cormoranii'' nu aveau emotii in privinta calificarii, luand in considerare victoria cu 5-0 din…

- Formatia Hermannstadt a devenit a doua semifinalista a acestei editii a Cupei Romaniei, dupa ce a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa FCSB, in sferturile de finala ale competitiei.

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, numarul 24 mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, in urma victoriei obtinute vineri in trei...

- MAI BUNI… Potaissa Tursa a pierdut partida retur cu belgienii de la HC Vise BM, dar s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Challenge. Dupa 44-24 in mansa tur, pe teren propriu, ardelenii au cedat cu 29-24 in deplasare, in mansa a doua. Cu scorul general de 68-53, Potaissa a avansat in turul…

- Turneul de tenis Qatar Open 2018. Finala, duminica, 18 februarie Garbine Muguruza – Petra Kvitova Semifinale, sambata, 17 februarie 18.15 Caroline Wozniacki – Petra Kvitova 6-3, 6-7 (3), 5-7 Chiar daca este chinuita de accidentare, Simona Halep primeste astfel o veste buna. Ea va redeveni numarul unu…

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova (Cehia), locul 21 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o pe daneza Caroline Wozniacki, locul I WTA, si s-a calificat in finala turneului de la Doha.Kvitova s-a impus, scor 3-6, 7-6 (7/3), 7-5, anunța News.ro. In finala, Kvitova va evolua cu spaniola…

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, numarul 43 mondial, s-a calificat, luni, in turul secund al turneului de la Doha (Qatar), competitie de categorie Premier 5, dotata cu premii in valoare de 2,6 milioane de dolari.

- Tenismanul roman Marius Copil, locul 93 in ierarhia mondiala, s-a calificat sambata in finala turneului de la Sofia, prima in circuitul ATP din cariera sa, dupa ce l-a invins pe slovacul Jozef Kovalik, cu 6-4, 6-2, in semifinalele acestei competitii cu premii totale de 501.345 euro. AGERPRES…

- Bernadette Szocs, a opta favorita, s-a calificat, duminica, in finala turneului de tenis de masa Europa Top 16, competitie ce se desfasoara, in acest weekend, la Montreux (Elvetia), in timp ce Eliza Samara (favorita 3) a fost invinsa in semifinale si va juca pentru bronz.

- Germania si Italia conduc cu scorul de 3-1 intilnirile cu Australia, respectiv Japonia si si-au asigurat calificarea in sferturile de finala ale Grupei Mondiale a Cupei Davis. La Brisbane, Alexander Zverev l-a invins, duminica, pe Nick Kyrgios, cu 6-2, 7-6 (3), 6-2, aducind punctul victoriei Germaniei.…

- La Innsbruck, Austria, a avut loc a doua etapa de Cupa Mondiala la patinaj viteza – juniori, din a acest sezon, competiție care i-a adus Coronei Brașov o calificare in finala Cupei Mondiale de patinaj viteza, realizata de sportiva Mihaela Hogas. La concursul de la Innsbruck , desfașurat…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, cap de serie N.2, s-a calificat miercuri în sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, dupa ce a învins-o pe rusoaica Vera Zvonareva la capatul a doua seturi echilibrate, 7-6 (6),…

- Monica Niculescu si-a revenit dupa o accidentare suferita in startul sezonului, obtinand miercuri calificarea in sferturile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a invins-o pe principala favorita, chinezoaica Shuai Peng, cu 6-4, 6-1. Ana Bogdan (25 ani), care de luni a intrat in premiera…

- Simona pierde a treia finala de Mare Șlem și locul 1 in clasamentul ATP. LIVETEXT Halep – Wozniacki, finala Australian Open. Meci nebun pierdut de gladiatoarea ”Simo” . Rapusa de problemele fizice – vezi accidentarea la glezna, dar și ora și jumatate in plus pe teren la Melbourne, gladiatoarea noastra…

- Jucatoarea aflata pe locul 1 in clasamentul WTA, Simona Halep, s-a calificat in aceasta dimineața in finala turneului Australian Open dupa un meci spectaculos cu germanca Angelique Kerber. Romanca Simona Halep a obținut victoria dupa trei seturi impotriva jucatoarei Angelique Kerber, 6-3, 4-6, 9-7.…

- Simona Halep a reusit sa o invinga pe Angelique Kerber dupa un meci de infarct. Tenismena noastra a marturisit ca nu i-a fost usor sa castige si a stiut inca dinainte de a intra in teren ca va fi o partida grea.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala Australian Open, dupa ce a invins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7 pe germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21. Halep este pentru prima data in finala Australian Open. “A fost foarte greu, tremur si sunt foarte emotionanta. Stiam ca acest…

- Simona Halep s-a calificat în finala primului Grand Slam din an, Australian Open, dupa un meci dur împotriva jucatoarei germane Angelique Kerber.Halep și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-3, 4-6, 9-7, într-o partida care a durat doua ore…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat astazi in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. In runda urmatoare va juca impotriva invingatoarei partidei Barbora Strycova – Karolina Pliskova.

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, invingand-o in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-2, pe taiwaneza Su-Wei Hsieh (locul 88 WTA), intr-o partida disputata luni la Melbourne.…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal si-a asigurat prezenta in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem, Australian Open. Liderul mondial a avut nevoie de aproape 4 ore pentru a-l invinge cu 6-3, 6-7, 6-3, 6-3 pe argentinianul Daniel Schwartzman.

- Simona Halep (numarul 1 WTA) a invins-o pe Eugenie Bouchard (numarul 112 WTA), scor 6-2, 6-2 și s-a calificat in turul 3 la Australian Open. Simona o va infrunta in turul 3 pe Lauren Davis (76 WTA), care a invins-o pe Andrea Petkovic, scor 4-6, 6-0, 6-0. Romanca s-a declarat mandra de prestația sa…

- Pe langa eliminarile lui Venus Williams și Sloane Stephens, prima zi de la Australian Open a mai produs o surpriza majora: ucraineanca Marta Kostyuk, in varsta de doar 15 ani, a invins-o pe Shuai Peng, favorita 25 de la Melbourne, scor 6-2, 6-2! Kostyuk a trecut de trei tururi de calificari pentru a…

- Monica Niculescu, locul 85 WTA, a invins-o pe Irina Begu, locul 40 mondial si cap de serie 6, scor 6-3, 6-2, si s-a calificat in optimile turneului de la Hobart. Tot la Hobart, Mihaela Buzarnescu, locul 57 WTA, a ajuns in sferturi.Monica Niculescu s-a impus dupa o ora si 24 de minute, anunța…

- Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numarul patru si locul 43 WTA, si s-a calificat in finala turneului de la Shenzhen.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala Shenzhen Open dupa ce a invins-o, scor 6-1, 6-4, pe romanca Irina Begu, locul 43 WTA. “A fost un meci greu stiu ca e o jucatoare buna. Am fost destul de puternica sa raman acolo si sa lovesc mingea tare. Sunt foarte mandra de victoria mea, a fost un…

- Determinata si agresiva, Halep si-a continuat evolutiile de nivel ridicat in acest inceput de an. Ea a fost mai precisa, mai mobila si mai eficienta decat adversara ei. Begu a avut momente bune in acest meci, dar a fost lipsita de constanta, gresind uneori mingi usoare. Cele doua romance au oferit un…

- Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala de la Shenzhen dupa ce a trecut de Camila Giorgi (Italia), scor 6-4, 6-2. Victoria jucatoarei noastre clasate pe locul 105 WTA a venit dupa o ora și 20 de minute in fața sportivei de pe poziția a 80-a WTA. Ana Bogdan va juca in optimile de finala impotriva…

- Ana Bogdan, locul 105 mondial, a invins-o pe sportiva italiana Camila Giorgi, locul 79 WTA, scor 6-4, 6-2, si s-a calificat in optimile probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen, cu premii de 750.000 de dolari, potrivit news.ro.Bogdan va juca in optimi cu invingatoarea din meciul…

- Jucatorul spaniol Roberto Bautista-Agut, locul 20 ATP, s-a calificat in finala turneului demonstrativ de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dupa ce l-a invins, vineri, pe britanicul Andy Murray, numarul 16 mondial.