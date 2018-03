Stiri pe aceeasi tema

- Sloane Stephens (25 de ani, 12 WTA) este noua campiona de la Miami, dupa ce a invins-o, sambata, scor 7-6(5), 6-1, pe letona Jelena Ostapenko (21 de ani, 5 WTA) in finala turneului de la Key Biscane

- Datorita acestui rezultat, Stephens va urca pe locul 9 WTA. Ostapenko a pierdut finala dupa ce la Miami Open nu pierduse niciun set in celelalte meciuri. La Miami, Stephens a intalnit-o in turul trei pe Monica Niculescu, dar romanca a abandonat. Trofeul de sambata este al saselea din cariera lui Sloane…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, cap de serie 13, a castigat sambata turneul WTA de la Miami, dotat cu premii de 7,972 milioane dolari, dupa ce a invins-o in finala pe letona Jelena Ostapenko, cap de serie 6, cu 7-6 (5), 6-1. Stephens, campioana de la US Open, s-a impus dupa o ora si 31…

- Sloane Stephens (12 WTA) și Jelena Ostapenko (5 WTA) se intalnesc in aceasta seara in finala turneului WTA de la Miami. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. liveSCORE de la 20:00 » Sloane Stephens - Jelena Ostapenko Ambele jucatoare au traversat…

- Finala editiei din acest an a turneului WTA de la Miami (SUA), de categoria Premier Mandatory, dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, se va disputa intre letona Jelena Ostapenko si americanca Sloane Stephens, jucatoare cu cate un titlu de Mare Slem in palmares. Ostapenko, in…

- Jelena Ostapenko – Sloane Stephens, finala turneului de la Miami. Jucatoarea din SUA n-a pierdut niciun meci cu trofeul pe masa. Jelena Ostapenko (20 ani, 5 WTA) a trecut, in zorii zilei de vineri, de surprinzatoarea Danielle Rose Collins (24 ani, 93 WTA), in faza semifinalelor. Letona care i-a suflat…

- Stephens s-a impus in doua ore si noua minute. In ultimul act, Sloane Stephens o va intalni pe castigatoarea semifinalei dintre letona Jelena Ostapenko, locul 5 WTA si favorita 6, si americanca Danielle Collins, numarul 93 mondial.

- Liderul WTA, Simona Halep, a declarat, miercuri, la revenirea in tara, ca abia asteapta sa inceapa turneul pe zgura, ea subliniind ca nu simte nicio presiune in ceea ce priveste turneul de Grand Slam de la Roland Garros, potrivit News.ro.

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe Christina McHale din Statele Unite, intr-o partida disputata…

- Organizatorii de la Roland Garros, cel de-al doilea turneu de Mare Șlem al anului, vor introduce 3 modificari importante in regulament. Timpul dintre puncte crește la 25 de secunde, fața de 20 cat era pana acum, scrie GSP.ro. Numaratoarea va fi una transparenta, printr-un ceas amplasat…

- Simona Halep a suferit o noua umilința, in SUA! La turneul de la Miami, liderul mondial a primit o lecție de tenis de la frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, 21 de ani, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser. Chiar daca a caștigat chinuit, Halep s-a impus cu 7-5, in decisiv.Dodin…

- Liderul mondial Simona Halep, fostul numar 1 al clasamentului WTA Serena Williams, Nick Kyrgios, Frances Tiafoe, dar si antrenorul jucatoarei din Constanta, Darren Cahill, au participat in SUA la un eveniment caritabil, jucand tenis in sprjinul copiilor care sufera de autism. Simona Halep a facut pereche…

- Naomi Osaka, locul 44 WTA, care a eliminat o in semifinale pe Simona Halep, a castigat, duminica, turneul de la Indian Wells, informeaza Digi24.ro. Naomi Osaka a invins o in finala de la Indian Wells pe rusoaica Daria Kasatkina, numarul 19 mondial si favorita 20, scor 6 3, 6 2. Japoneza in varsta de…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 7-5 de rusoaica Daria Kasatkina, intr-o partida disputata marti.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open. ''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De…

- Marion Bartoli s-a ingrașat la loc. O boala o facuse sa slabeasca 41 de kilograme. Jucatoarea de tenis care s-a retras la puțin timpul dupa ce a cucerit titlul la Wimbledon 2013, a revenit pe teren, la turneul demonstrativ de la New York (SUA). S-a duelat chiar cu Serena Williams, aflata și ea la ora…

- Elina Svitolina (23 de ani, 4 WTA) s-a impus in turneul demonstrativ Tie Break Tens și a intrat in posesia unui cec in valoare de 250.000 de dolari. Elina Svitolina a defilat la Madison Square Garden. Ucraineana a pierdut doar 6 puncte in parcursul spre trofeul de la Tie Break Tens, trecand de Venus…

- Jucatoarea de tenis Elina Svitolina a castigat al doilea ei titlu consecutiv in turneul WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii de 733.900 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe rusoaica Daria Kasatkina cu 6-4, 6-0. Svitolina, 23 ani, s-a impus in finala dupa 70 minute…

- A inceput sa joace tenis la varsta de 4 ani si jumatate, alaturi de fratele sau mai mare. A fost legitimata la Clubul Sportiv nr. 2 din Constanta. A debutat in circuitul ITF (International Tennis Federation) in Romania, in 2006. Anul urmator castiga doua turnee de simplu si doua de dublu, noteaza site-ul…

- Jelena Ostapenko a învins-o surprinzator pe Simona Halep, anul trecut, la Roland Garros. De atunci, letona a intrat în lumina reflectoarelor si, iata, ca tot mai multe detalii despre viata ei devin publice.

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova s-a calificat in finala turneului WTA de al Sankt Petersburg, dotat cu premii totale in valoare de 733.900 dolari, invingand-o in trei seturi, 7-5, 7-6, 6-2, pe germanca Julia Goerges, cap de serie numarul 5. Kvitova (locul 29 WTA), care participa…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, cap de serie N.2, s-a calificat miercuri în sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, dupa ce a învins-o pe rusoaica Vera Zvonareva la capatul a doua seturi echilibrate, 7-6 (6),…

- Invingator duminica la Openul de tenis al Australiei, elvetianul Roger Federer a revenit luni asupra victoriei obtinute in cinci seturi, 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1, in fata croatului Marin Cilic, dar si asupra celor 20 de turnee de Mare Slem pe care le-a castigat de la inceputul carierei sale.…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Mare Slem la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4. …

- Simona Halep a pierdut finala Australian Open si a ratat astfel, inca o data, primul sau titlu de Mare Slem din cariera, in fata jucatoarei daneze de tenis Caroline Wozniacki, care, in urma acestui meci, ce a durat doua ore si 50 de minute, a preluat si pozitia de lider mondial in clasamentul feminin…

- Simona Halep (1 WTA) și Caroline Wozniacki (2 WTA) au oferit un meci plin de dramatism in finala Australian Open, caștigata de daneza scor 6-7, 6-3, 6-4. Fanii de pe rețelele de socializare au fost de-a dreptul hipnotizați. "Mi-aș dori ca aceste doua jucatoare sa se intalneasca și in finala Roland…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, disputata in fata Carolinei Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6. Este pentru a treia oara cand sportiva noastra pierde in ultimul act la un turneu de Grand Slam, dupa Roland Garros (2014, 2017). Din pacate, Simona a pierdut si numarul 1 mondial in favoarea…

- Simona Halep a pierdut cu 6-7, 6-3, 4-6 finala Australian Open 2018, jucata impotriva danezei Caroline Wozniacki. Meciul a durat 2 ore si 53 de minute. Este a treia finala de Grand Slam pierduta de Halep, dupa cele doua de la Roland Garros. Infrangere dureroasa pentru Simona Halep in finala Australian…

- Ilie Nastase, Virginia Ruzici și Horia Tecau raman singurii romani care au cucerit un titlu de Grand Slam. Simona Halep a ratat șansa sa fie al treilea roman care caștiga un turneu de Mare Șlem la simplu și al patrulea, in total, care cucerește un astfel de titlu. Ilie Nastase și Viginia Ruzici au caștigat…

- Simona pierde a treia finala de Mare Șlem și locul 1 in clasamentul ATP. LIVETEXT Halep – Wozniacki, finala Australian Open. Meci nebun pierdut de gladiatoarea ”Simo” . Rapusa de problemele fizice – vezi accidentarea la glezna, dar și ora și jumatate in plus pe teren la Melbourne, gladiatoarea noastra…

- Simona Halep a cedat in finala de la Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki, dupa un turneu incredibil. Chiar daca a pierdut și a treia finala de Grand Slam, jocul Simonei s-a imbunatațit considerabil, iar concluziile dupa parcursul de la Melbourne sunt pozitive. Mental formidabil…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Daneza Caroline Wozniacki, cap de serie numarul doi, care va disputa sambata finala feminina a turneului de tenis Australian Open impotriva romancei Simona Halep, favorita numarul unu, a dezvaluit pentru site-ul WTA ca vrea sa abordeze acest meci ca pe oricare altul disputat pana acum in primul Grand…

- Perechea Timea Babos/Kristina Mladenovic (Ungaria/Franta), cap de serie numarul 5, a castigat trofeul Australian Open la dublu feminin, dupa ce a invins, vineri, in finala, cu scorul de 6-4, 6-3, cuplul rus Elena Vesnina/Ekaterina Makarova, cap de serie numarul 2.Makarova si Vesnina au ratat…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, joi, în finala turneului de la Australian Open, dupa ce a învins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7, pe germanca Angelique Kerber, locul 16 mondial si cap de serie numarul 21.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Halep a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara romancei Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.Meciul, foarte…

- In plina competitie la Australian Open, acolo unde a ajuns in optimile de finala, Simona Halep a confirmat prezenta la inca un turneu. Este vorba despre turneul de la Doha, din Qatar (12-18 februarie). Turneul de la Doha face parte din categoria Premier 5 si vor mai fi prezente Caroline…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, favorita numarul 7, a fost eliminata vineri in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Melbourne, Australian Open, inclinandu-se in fata altei reprezentante a tarilor baltice, estoniana Anett Kontaveit (Estonia/N. 32), care s-a impus in trei seturi, 6-3,…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, numarul 4 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-2, pe tanara sa compatrioata Marta Kostiuk (15 ani), intr-o partida din turul al treilea al competitiei,…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, finalista Openului Australiei în 2017, a fost eliminata din primul tur la editia din acest an a competitiei de la Melbourne, fiind învinsa în doua seturi, 6-3, 7-5, de elvetianca Belinda Bencic, într-o partida disputata luni.…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 22 mondial, a castigat finala turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale in valoare de 733.900 dolari, ultima repetitie inaintea Openului Australiei, invingand-o sambata dimineata, in doua seturi, 6-4, 6-4, pe australianca Ashleigh Barty.…

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA. Contracandidatele Simonei la primul loc in clasamentul WTA sunt Caroline Wozniacki,…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, cap de serie N.3, a fost invinsa de rusoaica Ekaterina Makarova, 7-6 (3), 6-1, duminica, in primul tur al turneului WTA de la Sydney. Jelena Ostapenko, locul 7 mondial, a parasit rapid si primul turneu la care a participat in acest an, la Shenzhen…

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat a doua oara turneul de categorie WTA, International Shenzhen Open, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, cu scorul de 6-1, 2-6, 6-0, pe detinatoarea titlului, sportiva ceha Katerina Siniakova, locul 47 WTA si cap de serie numarul 6. Acesta este al 16-lea trofeu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat astazi turneul WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe detinatoarea trofeului, Katerina Siniakova (Cehia), cu 6-1, 2-6, ...

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 3 WTA, si germana Julia Goerges, locul 14 WTA, au castigat, sambata, cate doua meciuri si s-au calificat in finala turneului de la Auckland, cu premii de 250.000 de dolari.Wozniacki, cap de serie numarul 1, a trecut in sferturi de americanca Sofia Kenin, locul…

- Simona Halep și Irina Camelia Begu se califica in finala de dublu a turneului de la Shenzhen (China) dupa ce le inving pe Blinkova & Geuer! Fetele noastre le vor intalni maine dupa finala de simplu dintre Simona și Siniakova ...

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Sydney, care va avea loc saptamâna viitoare, au anuntat, joi, organizatorii, citati de Reuters. Campioana de la Wimbledon spera sa îsi completeze astfel pregatirea…