- Din septembrie 2023, toate scolile cu predare in limba romana din Ucraina vor fi obligate sa treaca la studierea tuturor disciplinelor de invatamant in limba ucraineana, in afara de limba si literatura romana, informeaza agentia BucPress din Cernauti. Noul ministru al educatiei din, Hanna Novosad, a…

- La propunerea Facultații de Istorie și Filologie a Universitații „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (UAB), Senatul a aprobat in ședința din aceasta luna intrarea in lichidare a 3 programe de studii de licența pentru care solicitarile din partea candidaților au fost tot mai reduse in ultimii ani. Printre…

- Paul Celan este pseudonimul lui Paul Peisah Antschel și este considerat unul dintre marii poeți ai lumii. El s-a nascut la data de 23 noiembrie 1920 la Cernauți, Regatul Romaniei, intr-o familie germanofona de evrei ortodocși. Mai este cunoscut ca traducator și eseist. A scris in limba germana și a…

- Astazi se implinesc 82 de ani de la nasterea celui care a fost Constantin Novac, scriitor impatimit al marii si al Constantei, orasul unde s a nascut, a trait, a scris si, in cele din urma, a trecut in nefiinta.Absolvent al Liceului "Mircea cel Batran" 1955 si al Facultatii de Limba si Literatura Romana…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Curs de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba romana, sau in limba romana, in invațamantul primar și in cel gimnazial sau liceal, …

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, va derula proiectul „Curs de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba romana, sau in limba romana, in regiunea Cernauți, Ucraina- grupa 2”, la Iași,…

- Nicolae Dabija este scriitor, istoric literar și om politic roman din Republica Moldova, nu membru de onoare al Academiei Romane din anul 2003 și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (2012). Este una dintre personalitațile cele mai active in cele doua țari, privind unitatea romanilor.…