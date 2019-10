Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a fost repartizata in Grupa E in acest sezon a UEFA Europa League alaturi de Lazio, Celtic și Stade Rennes. CFR Cluj va intalni Lazio, echipa care a caștigat Cupa Italiei in 2019 și a terminat sezonul precedent pe locul 8 in Seria A, Celtic, formație de care CFR a trecut in Turul 3 Preliminar…

- Slavia Praga și CFR Cluj se vor intalni miercuri, de la ora 22:00, in manșa a doua a play-off-ului Champions League. Slavia Praga - CFR Cluj (1-0 in tur) e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport Campioana Romaniei, CFR Cluj, spera la o noua minune in aceasta…

- CELTIC - CFR 3-4 // Adrian Porumboiu, candva un mare rival al lui CFR Cluj, mai ales in perioada in care o finanța pe FC Vaslui, și-a scos palaria in fața ardelenilor, care au obținut o victorie uluitoare aseara, in deplasare cu Celtic, caștigata cu 4-3, intr-un meci din turul III al preliminariilor…

- CFR Cluj e in play-off-ul Champions League dupa succesul rasunator reușit marți seara pe terenul lui Celtic, scor 4-3. Pentru a intra in grupele Ligii, campioana Romaniei mai trebuie sa treaca de Slavia Praga, deținatoarea titlului in Cehia. Partida tur e pe 20 august la Cluj, returul fiind programat…

- CELTIC GLASGOW - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. Partida dintre Celtic si CFR Cluj este in direct la Digisport 1, marti de la ora 21.45. Meciul va putea fi urmarit si pe site-ul RomaniaTV.net.

- CFR Cluj va juca marți, de la 21:45, in manșa a doua a preliminariilor Champions League, contra lui Celtic. Mijlocașul lateral James Forrest, autorul golului scotienilor in meciul de la Cluj, 1-1, e ofertat de Zenit cu un salariu de 4 milioane de euro anual, iar clubul ar primi 13 milioane. CFR Cluj…

- CFR CLUJ - CELTIC, in turul 3 din Liga Campionilor /Aura unui meci cu un adversar cu o istorie și un nume remarcabile a transformat Clujul și arena din Gruia intr-un exercițiu despre cum ar putea fi din nou la masa bogaților europeni. Nu a fost chiar un meci cu statut de sold-out, dar tribunele din…

- Tragerea la sorți a play-off-ului din UEFA Champions League are loc astazi, de la ora 13:00, la Nyon. CFR Cluj iși afla astfel posibila adversara in cazul in care va trece in turul 3 de scoțienii de la Celtic. ...